Kendal Tornado FC Kirim Dua Pemain Muda ke Timnas U-20, Stefan Keeltjes Beri Pesan Khusus

JawaPos.com – Kendal Tornado FC kembali mengirimkan pemain muda Er Deva Aulia Egon dan Ousmane Maiket memperkuat Timnas Indonesia U-20.

Dua pemain Laskar Badai Pantura itu mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan (TC) bersama Garuda Muda di Antalya, Turki.

Keduanya dijadwalkan mengikuti TC yang berlangsung pada 8-17 November 2026.

Pemanggilan tersebut menjadi kesempatan penting bagi Er Deva dan Ousmane untuk menunjukkan kemampuan sekaligus bersaing memperebutkan tempat di skuad Timnas Indonesia U-20.

Pelatih Kendal Tornado FC Stefan Keeltjes turut memberikan pesan kepada kedua pemainnya sebelum bergabung dengan skuad Garuda Muda.

Dia meminta Er Deva dan Ousmane memanfaatkan kesempatan tersebut dengan maksimal karena tidak semua pemain mendapatkan peluang serupa.

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"Pesan saya untuk Deva dan Ousmane manfaatkan pemusatan latihan itu dengan sebaik-baiknya. Karena tidak semua pemain punya kesempatan bergabung ke timnas," kata Stefan Keeltjes.

Kedua pemain tersebut sempat memperkuat Kendal Tornado FC meraih kemenangan 4-1 atas Persela Lamongan sebelum bertolak ke Turki.