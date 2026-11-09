PSSI Resmi Perkenalkan Alen Stajcic Sebagai Pelatih Anyar Timnas Putri Indonesia

JawaPos.com - PSSI resmi memperkenalkan Alen Stajcic sebagai pelatih anyar Timnas Putri Indonesia. Juru taktik asal Australia itu diperkenalkan kepada publik di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026) sore WIB.

Dalam acara perkenalan tersebut, Stajcic tampil di hadapan publik dengan mengenakan batik. Perkenalan itu turut dihadiri para petinggi PSSI, termasuk Ketum PSSI Erick Thohir, perwakilan I.League, hingga sejumlah pemain Timnas Putri Indonesia.

Stajcic mengaku sangat bangga bisa menjadi bagian dari Timnas Putri Indonesia. Eks pelatih Filipina itu antusias menjalani tugasnya bersama skuad Garuda Pertiwi.

“Ini adalah sebuah kehormatan besar untuk melatih sebuah negara (Indonesia),” kata Stajcic dalam konferensi pers, Senin (9/11/2026).

Pelatih berusia 53 tahun itu juga telah mempelajari sepak bola putri di Indonesia. Stajcic menilai, skuad Garuda Pertiwi memiliki peluang besar untuk menembus panggung dunia.

“Saya melihat ada liga baru di Indonesia, ini adalah investasi yang bagus bagi sepak bola putri. Saya merasa Indonesia bisa menjadi yang terbaik di dunia,” tutur Stajcic.

Stajcic ditunjuk sebagai suksesor Satoru Mochizuki yang mengakhiri masa tugasnya pada Kamis (5/11/2026). Pelatih asal Jepang itu sukses mempersembahkan dua gelar juara Piala AFF Wanita untuk Garuda Pertiwi.

Stajcic bukan nama asing dalam dunia sepak bola wanita Asia. Pelatih berpengalaman tersebut sebelumnya pernah menangani Timnas Filipina Putri pada periode 2021–2023.