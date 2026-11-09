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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Senin, 9 November 2026 | 23.31 WIB

Mauro Zijlstra Fokus Hadapi PSS Sleman, Akui Arema FC Kesulitan Lawan Madura United

Mauro Zijlstra fokus hadapi PSS Sleman.&nbsp;(Istimewa) - Image

Mauro Zijlstra fokus hadapi PSS Sleman.&nbsp;(Istimewa)

JawaPos.com - Arema FC harus segera melupakan kekalahan telak 0-3 dari Madura United FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27.

Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Singo Edan sebelum kembali bertanding menghadapi PSS Sleman setelah jeda kompetisi selama dua pekan.

Penyerang Arema FC Mauro Zijlstra mengakui, pertandingan melawan Madura United berlangsung sulit.

Menurut dia, tim tidak mampu menciptakan cukup banyak peluang untuk memberikan tekanan kepada tuan rumah sepanjang pertandingan.

"Ya, seperti yang dikatakan pelatih juga. Pertandingan yang sangat sulit bagi kami. Kami pun tidak banyak menciptakan peluang, jadi situasinya memang sangat berat," kata Mauro.

Kekalahan di Pamekasan tersebut memperlihatkan sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Arema FC.

Minimnya peluang menjadi salah satu persoalan, selain konsentrasi pemain yang perlu diperbaiki agar tim tidak mudah kehilangan kendali permainan.

Setelah pertandingan lawan Madura United, Arema FC memiliki waktu jeda selama dua pekan untuk melakukan pembenahan.

Mauro menyebut masa libur kompetisi akan dimanfaatkan untuk memulihkan kondisi sekaligus mempersiapkan mental pemain agar lebih siap menghadapi pertandingan berikutnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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