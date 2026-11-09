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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Senin, 9 November 2026 | 23.24 WIB

Persik Kediri Tumbang untuk Ketiga Kalinya, Marcos Reina Akui Keunggulan Taktik Bali United

Persik Kediri kalah 0-3 dari Bali United, memperpanjang tren negatif dengan tiga kekalahan beruntun. (Dok. Instagram/@baliunitedfc) - Image

Persik Kediri kalah 0-3 dari Bali United, memperpanjang tren negatif dengan tiga kekalahan beruntun. (Dok. Instagram/@baliunitedfc)

JawaPos.com - Persik Kediri harus menerima kekalahan telak saat bertandang ke markas Bali United pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27.

Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (8/11), Macan Putih takluk dengan skor 0-3 dari tuan rumah.

Kekalahan tersebut memperpanjang tren negatif Persik Kediri yang kini sudah menelan tiga kekalahan secara beruntun.

Sebelumnya, tim berjuluk Macan Putih itu juga gagal meraih poin setelah kalah 1-2 dari Persija Jakarta dan menyerah 1-5 saat menghadapi Persita Tangerang.

Dalam pertandingan melawan Bali United, Persik sebenarnya berusaha memberikan perlawanan.

Namun, permainan tuan rumah membuat tim asuhan Marcos Reina kesulitan mengembangkan strategi yang telah disiapkan.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina mengakui, timnya melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Bali United lebih mudah mengendalikan pertandingan.

Menurut dia, para pemain sudah berusaha tampil menyerang, tetapi permainan lawan membuat rencana tersebut tidak berjalan sesuai harapan.

Marcos juga mengaku cukup terkejut dengan pendekatan taktik yang diterapkan pelatih Bali United, Johnny Jansen.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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