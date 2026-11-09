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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Senin, 9 November 2026 | 23.22 WIB

Taisei Marukawa Ingin Bela Timnas Indonesia, Sebut Egy Maulana Vikri Sebagai Rekan Duet Impian

Taisei Marukawa saat memperkuat Dewa United Banten FC di Super League 2026/2027. (Instagram @taiseimarukawa) - Image

Taisei Marukawa saat memperkuat Dewa United Banten FC di Super League 2026/2027. (Instagram @taiseimarukawa)

JawaPos.com - Gelandang serang Dewa United Banten FC, Taisei Marukawa, mengungkapkan keinginannya untuk membela Timnas Indonesia.

Pemain asal Jepang tersebut berharap proses naturalisasinya berjalan lancar sehingga bisa mendapatkan kesempatan mengenakan seragam Merah Putih.

Marukawa tidak menutup kemungkinan untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Ketika ditanya mengenai peluang membela Timnas Indonesia, mantan pemain PSIS Semarang dan Persebaya Surabaya itu mengaku siap jika proses perpindahan kewarganegaraannya bisa diselesaikan.

"Tentu saja ada. Jika proses naturalisasi berjalan lancar dan saya terpilih masuk tim nasional, saya akan sangat senang," ungkap Marukawa.

Saat ini, pemain berusia 29 tahun tersebut tengah menjalani proses naturalisasi setelah menetap di Indonesia selama lima tahun. Kehidupan dan perjalanan kariernya di Tanah Air membuat Marukawa semakin dekat dengan sepak bola Indonesia.

Bahkan, muncul kabar bahwa dirinya berpeluang mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. Meski demikian, kesempatan tersebut masih bergantung pada perkembangan proses naturalisasi dan keputusan tim pelatih.

Selain mengungkapkan keinginannya membela tim nasional, Marukawa juga menyebut satu nama pemain yang ingin diajak berkolaborasi jika nantinya benar-benar bergabung dengan skuad Garuda.

Pemain yang dimaksud adalah Egy Maulana Vikri. Keduanya saat ini sama-sama memperkuat Dewa United Banten FC sehingga sudah memiliki hubungan baik dan mengenal karakter permainan masing-masing.

Marukawa menilai bermain bersama Egy di level tim nasional akan menjadi pengalaman menyenangkan. Kedekatan yang terjalin selama membela klub diharapkan bisa menjadi modal jika keduanya mendapat kesempatan tampil bersama untuk Indonesia.

Editor: Edi Yulianto
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