PSPS Pekanbaru Puncaki Klasemen usai Kalahkan PSGC Ciamis 2-1

Pelatih PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas. (Bayu Agustari Adha/Antara)

JawaPos.com - PSPS Pekanbaru memuncaki klasemen sementara Grup A Pegadaian Championship (Liga 2) musim 2026/2027 usai mengalahkan PSGC Ciamis dengan skor 2-1 di Stadion Kaharuddin Nasution, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Minggu (8/11) malam.

PSPS menutup putaran pertama musim dengan 22 poin, unggul dua angka atas PSMS Medan.

Pelatih PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan meskipun berada di puncak klasemen pihaknya akan tetap melakukan evaluasi.

"Kita tetap evaluasi meski peringkat satu, ini pencapaian cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Perlu kerjasama seluruh elemen dan rehat ini kita harap pemain jaga kondisi," kata Akhyar Ilyas dilansir dari Antara.

Dalam pertandingan dengan PSGC Ciamis tersebut, PSPS sempat tertinggal terlebih dahulu 0-1.

Berawal dari kesalahan pemain PSPS, gol tercipta untuk tim tamu pada menit pertama oleh Jihan Bonila.

Akhyar Ilyas mengakui timnya mengawali laga kurang baik akibat kesalahan sendiri.

Akan tetapi kemudian PSPS berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan pada menit ke-23 melalui sundulan Pramudya Dwi Trenady memanfaatkan tendangan sudut.