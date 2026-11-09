PSPS Pekanbaru Puncaki Klasemen usai Kalahkan PSGC Ciamis 2-1

JawaPos.com - PSPS Pekanbaru memuncaki klasemen sementara Grup A Pegadaian Championship (Liga 2) musim 2026/2027 usai mengalahkan PSGC Ciamis dengan skor 2-1 di Stadion Kaharuddin Nasution, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Minggu (8/11) malam.
PSPS menutup putaran pertama musim dengan 22 poin, unggul dua angka atas PSMS Medan.
Pelatih PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan meskipun berada di puncak klasemen pihaknya akan tetap melakukan evaluasi.
"Kita tetap evaluasi meski peringkat satu, ini pencapaian cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Perlu kerjasama seluruh elemen dan rehat ini kita harap pemain jaga kondisi," kata Akhyar Ilyas dilansir dari Antara.
Dalam pertandingan dengan PSGC Ciamis tersebut, PSPS sempat tertinggal terlebih dahulu 0-1.
Berawal dari kesalahan pemain PSPS, gol tercipta untuk tim tamu pada menit pertama oleh Jihan Bonila.
Akhyar Ilyas mengakui timnya mengawali laga kurang baik akibat kesalahan sendiri.
Akan tetapi kemudian PSPS berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan pada menit ke-23 melalui sundulan Pramudya Dwi Trenady memanfaatkan tendangan sudut.
Selanjutnya PSPS bagian bisa membalikkan keadaan pada menit ke-35 lewat titik putih.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022