Timnas Indonesia U-20 Lawan Yordania dan Amerika Serikat, Senior TC di Bali

Timnas Indonesia U-20 akan melakoni dua laga uji coba internasional menghadapi Yordania U-20 dan Amerika Serikat U-20 pada agenda FIFA Matchday November 2026. (PSSI)
JawaPos.com - Timnas Indonesia U-20 mendapatkan kesempatan melakoni dua laga uji coba internasional pada agenda FIFA Matchday November 2026.
Skuad Garuda Muda akan menghadapi Yordania U-20 dan Amerika Serikat U-20.
Sebelum menjalani dua laga tersebut, skuad Garuda Muda lebih dulu menggelar pemusatan latihan (TC) di Turki.
Agenda ini menjadi kesempatan bagi tim untuk mematangkan persiapan sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan dari luar negeri.
Kepastian agenda uji coba tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Minggu (8/11), Erick mengungkapkan bahwa TC di Turki menjadi langkah awal persiapan menuju turnamen level Asia tersebut.
"Timnas Indonesia U-20 akan memulai persiapan untuk tampil Piala Asia U-20 2027 dengan pemusatan latihan di Turki," tulis Erick di akun Instagram pribadinya, dikutip Senin (9/11).
Erick berharap para pemain Garuda Muda bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya.
Dua pertandingan internasional itu diharapkan menjadi bekal penting untuk meningkatkan kualitas permainan sebelum tampil di Piala Asia U-20 2027.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022