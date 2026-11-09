Timnas Indonesia U-20 Lawan Yordania dan Amerika Serikat, Senior TC di Bali

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-20 mendapatkan kesempatan melakoni dua laga uji coba internasional pada agenda FIFA Matchday November 2026.

Skuad Garuda Muda akan menghadapi Yordania U-20 dan Amerika Serikat U-20.

Sebelum menjalani dua laga tersebut, skuad Garuda Muda lebih dulu menggelar pemusatan latihan (TC) di Turki.

Agenda ini menjadi kesempatan bagi tim untuk mematangkan persiapan sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan dari luar negeri.

Kepastian agenda uji coba tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Minggu (8/11), Erick mengungkapkan bahwa TC di Turki menjadi langkah awal persiapan menuju turnamen level Asia tersebut.

"Timnas Indonesia U-20 akan memulai persiapan untuk tampil Piala Asia U-20 2027 dengan pemusatan latihan di Turki," tulis Erick di akun Instagram pribadinya, dikutip Senin (9/11).

Erick berharap para pemain Garuda Muda bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya.