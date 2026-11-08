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Penulis: Andika Rachmansyah
Senin, 9 November 2026 | 01.33 WIB

Bali United Sempurna di Kandang Usai Bantai Persik, PSS Sleman Masih Terpuruk

Bali United menang telak 3-0 atas Persik Kediri di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (8/11/2026) sore WIB. (Dok. Instagram/@baliunitedfc) - Image

Bali United menang telak 3-0 atas Persik Kediri di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (8/11/2026) sore WIB. (Dok. Instagram/@baliunitedfc)

JawaPos.com - Bali United meraih hasil positif pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu menang telak 3-0 atas Persik Kediri di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (8/11/2026) sore WIB.

Bali United tampil impresif di hadapan pendukung sendiri. Tiga gol kemenangan tim asuhan Johnny Jansen tersebut dicetak Irfan Jaya pada menit keenam, Teppei Yachida (33'), dan Queven pada masa tambahan waktu babak pertama (45+1').

Kemenangan ini membuat Bali United mempertahankan tren positif. Mereka belum terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir dengan catatan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Lebih istimewa lagi, Serdadu Tridatu sukses menjaga rekor sempurna di kandang pada Super League musim ini. Mereka selalu meraih kemenangan dalam lima pertandingan kandang yang telah dijalani.

PSS Sleman Perpanjang Tren Negatif

Sementara itu, PSS Sleman kembali gagal meraih kemenangan. Tim asuhan Pieter Huistra tersebut harus puas berbagi poin dengan Bhayangkara Presisi Lampung FC setelah bermain imbang 1-1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Super Elja, julukan PSS Sleman, sebenarnya sempat unggul lebih dulu pada menit ke-50 melalui Jajang Mulyana. Namun, Bhayangkara FC mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-76 lewat sontekan Sani Rizki.

Hasil imbang tersebut memperpanjang catatan tanpa kemenangan PSS Sleman menjadi lima pertandingan terakhir. Mereka terakhir kali meraih kemenangan saat menjamu PSM Makassar pada 11 Oktober 2026. Kemenangan itu sekaligus menjadi hasil positif pertama PSS pada musim ini.

Persaingan Papan Atas dan Bawah Makin Ketat

Dua hasil pertandingan tersebut membuat persaingan klasemen sementara Super League 2026/2027 semakin menarik. Persaingan di papan atas maupun zona degradasi sama-sama berlangsung ketat.

Bali United kini menempati posisi ketiga dengan koleksi 19 poin dari sembilan pertandingan. Serdadu Tridatu hanya terpaut satu angka dari Dewa United dan dua poin dari Persija Jakarta yang memimpin klasemen sementara.

Sementara itu, PSS Sleman masih terjebak di zona merah. Mereka menempati posisi ke-16 dengan raihan lima poin dari sembilan pertandingan.

Editor: Hendra
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