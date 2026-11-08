Bobotoh Asal Bogor Meninggal Dalam Kecelakaan, Persib Bandung Sampaikan Duka

JawaPos.com - PT Persib Bandung Bermartabat menyampaikan dukacita atas meninggalnya salah seorang Bobotoh asal Bogor, Roby Kurniawan, dalam kecelakaan lalu lintas di ruas Tol Tegal KM 282, Jawa Tengah, Minggu sekitar pukul 07.00 WIB, dikutip dari ANTARA.

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum dan seluruh pihak yang turut merasakan kehilangan atas musibah tersebut.

“Atas nama manajemen, pemain, tim, dan seluruh keluarga besar Persib, kami menyampaikan dukacita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya almarhum Roby Kurniawan. Kami turut merasakan kesedihan yang mendalam dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan,” ujar Adhitia dalam keterangan yang diterima di Bandung.

Almarhum diketahui tengah melakukan perjalanan bersama sejumlah rekan sesama Bobotoh dari Bogor menuju Semarang untuk mendukung langsung Persib Bandung yang akan menghadapi Java United FC pada kompetisi Super League 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu malam pukul 19.00 WIB.

Sebagai bentuk penghormatan, seluruh pemain dan tim Persib akan mengenakan pita hitam saat menghadapi Java United FC di Stadion Jatidiri.

Persib juga berencana mengunjungi rumah duka di kawasan Parung, Bogor, untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung sekaligus memberikan dukungan kepada keluarga almarhum.

“Kami ingin hadir dan menyampaikan langsung rasa duka kepada keluarga almarhum. Dukungan dan kecintaan Bobotoh selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan Persib. Karena itu, kami merasa kehilangan atas kepergian salah satu Bobotoh yang tengah dalam perjalanan untuk memberikan dukungan kepada tim,” katanya.

Persib turut mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan.