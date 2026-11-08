Rizky Ridho Beri Sindiran Menohok usai Persija Bungkam Persebaya: Sumpah, Lapangannya Sangat Bagus!

JawaPos.com - Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, memberikan sindiran menohok mengenai kondisi rumput Jakarta International Stadium (JIS) setelah berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dalam pertandingan pekan kesembilan Super League 2026/2027.

Persija sukses menjinakkan Persebaya dengan skor tipis 1-0 di JIS, Sabtu (7/11/2026) malam WIB. Gol kemenangan tim berjuluk Macan Kemayoran itu dicetak oleh Ivan Mamut pada pengujung laga tepatnya menit ke-89.

Usai pertandingan, Rizky Ridho menyebut Persija beruntung bisa meraih kemenangan atas Persebaya. Pasalnya, kondisi lapangan yang dinilai sangat buruk membuat para pemain kedua kesebelasan kesulitan mengalirkan bola dengan baik.

“Yang saya bisa jelaskan, kita beruntung menang lagi di lapangan yang sangat-sangat bagus,” ucap Rizky Ridho dalam konferensi pers usai laga kontra Persebaya, dikutip Minggu (8/11/2026).

Padahal, JIS diketahui telah menjalani perawatan setelah pertandingan Persija kontra Persik Kediri. Dalam laga tersebut, kondisi rumput juga menjadi sorotan lantaran dinilai sangat buruk. Namun, alih-alih menunjukkan perbaikan, kondisi lapangan justru dinilai tidak jauh berbeda dari sebelumnya.

Kondisi tersebut bahkan membuat Rizky Ridho merasa lelah secara mental. Para pemain Persija dituntut untuk tampil baik dan terus meraih kemenangan, tetapi tidak didukung oleh kualitas lapangan yang memadai.

“Saya enggak tahu apa yang direnovasi, sekali lagi saya capek juga mentalnya, bukan hanya capek bertanding. Lapangannya susah sekali. Sumpah ini, saya harus sumpah,” ungkapnya.

“Enggak tahu gimana lagi, mau dihalusin kayak gimana ya, kita juga enggak tahu, masa ada lapangan satu di sini (atas), satu di sini (bawah). Terus kita harus dituntut main bagus, ya beruntung akhirnya Ivan Mamut bisa cetak gol. Kalau enggak, ya kita lagi yang di-judge kan,” sambung Rizky Ridho.