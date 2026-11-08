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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Minggu, 8 November 2026 | 22.12 WIB

Persipura Belum Puas dengan Hasil Putaran Pertama, Manajemen Siapkan Evaluasi Menyeluruh

Persipura Jayapura evaluasi putaran pertama Championship 2026/2027 demi memperbaiki performa tim. (I.League) - Image

Persipura Jayapura evaluasi putaran pertama Championship 2026/2027 demi memperbaiki performa tim. (I.League)

JawaPos.com - Persipura Jayapura melakukan evaluasi menyeluruh setelah menyelesaikan putaran pertama Championship 2026/2027. Manajemen menilai pencapaian tim berjuluk Mutiara Hitam tersebut masih belum sesuai dengan target yang diharapkan.

Presiden Klub Persipura, Owen Rahadiyan, mengakui perolehan poin timnya belum cukup memuaskan. Dari sembilan pertandingan yang sudah dijalani, Persipura mengumpulkan empat kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Mutiara Hitam sebenarnya berhasil mengoleksi 14 poin dari pertandingan tersebut. Namun, pengurangan satu poin akibat sanksi dari musim sebelumnya membuat mereka kini hanya memiliki 13 poin dan berada di peringkat keenam klasemen sementara.

Sepanjang putaran pertama, Persipura mencatatkan 21 gol dan 14 kali kebobolan. Catatan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi manajemen untuk memperbaiki performa tim pada putaran kedua.

Meski belum mencapai posisi yang diharapkan, Persipura menutup putaran pertama dengan kemenangan penting. Mereka berhasil mengalahkan Deltras FC dengan skor 2-1 dalam pertandingan di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (7/11) malam.

Persipura sempat tertinggal lebih dahulu setelah Rian Almeida Lopes mencetak gol pada menit ke-65. Namun, tim asuhan Mutiara Hitam mampu bangkit dan membalikkan keadaan melalui gol Gunansar Papua Mandowen pada menit ke-78 serta Elisa Yahya Basna pada menit ke-90.

Kemenangan tersebut menjadi modal positif bagi Persipura sebelum memasuki putaran kedua. Kendati demikian, Owen menegaskan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, baik dari sisi permainan maupun kondisi internal tim.

Menurutnya, evaluasi tidak boleh hanya berpatokan pada hasil pertandingan. Pembenahan organisasi dan dinamika di dalam skuad juga menjadi perhatian penting agar Persipura bisa tampil lebih konsisten.

"Tentunya, saya tidak puas dengan poin yang kita raih. Namun kita juga harus ingat, dinamika di tim juga perlu (perbaikan), itu hal yang saya juga terus-menerus (minta) di evaluasi, bukan sekadar evaluasi, juga berbenah," kata Owen setelah pertandingan.

Editor: Edi Yulianto
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