Dari Perjuangan hingga Pengorbanan, The Longest Wait Simpan Pesan Mendalam untuk Generasi Muda

JawaPos.com — Mantan pemain Timnas Indonesia, Evan Dimas Darmono, mengapresiasi film dokumenter The Longest Wait sebagai warisan berharga bagi generasi muda sepak bola nasional.

Seusai menyaksikan pemutaran film di Surabaya, Sabtu (7/11/2026), Evan menilai dokumentasi perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 dapat menjadi sumber inspirasi sekaligus pembelajaran bagi pesepak bola muda.

Film dokumenter tersebut menghadirkan perjalanan emosional Timnas Indonesia dalam mengejar tiket Piala Dunia 2026, termasuk perjuangan para pemain di balik layar.

Bagi Evan Dimas, kisah tersebut memiliki nilai lebih besar daripada sekadar mengabadikan pertandingan karena menyimpan pengalaman yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Sepak bola itu bukan hanya soal pertandingan selesai, tetapi memang harus dikaryakan. Nilai-nilai positif itu harus dituangkan dalam suatu film ataupun buku,” kata Evan Dimas seusai pemutaran film dokumenter The Longest Wait.

Menurut mantan gelandang Timnas Indonesia tersebut, setiap perjalanan sepak bola memiliki cerita dan pelajaran yang tidak boleh hilang seiring pergantian generasi.

Dokumentasi melalui film maupun buku menjadi salah satu cara menjaga ingatan kolektif mengenai perjuangan pemain yang pernah mengenakan seragam Merah Putih.

Mengapa Evan Dimas Ingin The Longest Wait Ditonton Pemain Muda? Evan Dimas berharap The Longest Wait menjadi sumber pembelajaran bagi pemain muda yang sedang merintis perjalanan menuju Timnas Indonesia.