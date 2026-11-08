Bima Sakti Siapkan Persela Lamongan Hentikan Rekor Tak Terkalahkan Kendal Tornado FC

JawaPos.com - Persela Lamongan membawa misi penting saat bertandang ke markas Kendal Tornado FC pada pertandingan terakhir putaran pertama Championship 2026/2027.

Laskar Joko Tingkir membidik kemenangan demi membuka peluang menutup paruh musim sebagai pemuncak klasemen sementara Grup A.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, Minggu (8/11) malam. Tambahan tiga poin akan menjadi modal penting bagi Persela untuk bersaing di papan atas sekaligus memperbesar peluang mengakhiri putaran pertama di posisi teratas.

Meski demikian, target tersebut tidak akan mudah diwujudkan. Kendal Tornado FC merupakan salah satu pesaing kuat di Grup A dan sejauh ini menunjukkan konsistensi yang cukup baik sepanjang kompetisi.

Pelatih Persela Lamongan, Bima Sakti, menyadari tantangan yang akan dihadapi anak asuhnya. Namun, dia tetap optimistis timnya bisa membawa pulang hasil maksimal dari Solo.

"Kami ingin menutup putaran pertama dengan hasil positif," kata Bima Sakti.

Persela datang dengan modal kepercayaan diri setelah meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir. Mereka berhasil mengalahkan Persipura Jayapura pada 31 Oktober dalam lanjutan Championship 2026/2027.

Hasil positif tersebut kemudian berlanjut ketika Persela menundukkan Persijap Jepara pada 3 November di ajang I.League Cup 2026/27.