PSGC Ciamis Ingin Akhiri Tren Buruk, Zikri: Kami Siap Raih Tiga Poin di Kandang PSPS Pekanbaru

JawaPos.com - PSGC Ciamis bertekad mengakhiri tren buruk saat menghadapi PSPS Pekanbaru pada pekan kesembilan Championship 2026/2027.

Laskar Singacala ingin memanfaatkan pertandingan tandang ini sebagai momentum untuk bangkit setelah melewati sejumlah hasil yang belum memuaskan.

Pertandingan PSPS Pekanbaru melawan PSGC Ciamis akan berlangsung di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru, Minggu (8/11). Meski harus bermain di kandang lawan, PSGC tetap memasang target membawa pulang tiga poin.

Optimisme tersebut disampaikan bek PSGC Ciamis, Zikri Ferdiansyah. Ia menegaskan bahwa seluruh pemain memiliki tekad yang sama untuk memperbaiki hasil pertandingan sebelumnya.

Menurut Zikri, para pemain menyadari bahwa performa tim dalam beberapa pertandingan terakhir belum sesuai dengan harapan. Rentetan kekalahan yang dialami PSGC memang sempat memengaruhi kondisi mental pemain. Namun, situasi tersebut tidak ingin terus berlarut-larut.

Mantan pemain Persik Kediri itu menilai pertandingan melawan PSPS Pekanbaru menjadi kesempatan bagi PSGC untuk menunjukkan perubahan. Karena itu, seluruh pemain diminta mengalihkan perhatian dari hasil buruk sebelumnya dan lebih fokus menghadapi pertandingan berikutnya.

"Semua pemain sudah siap menghadapi PSPS Pekanbaru. Setelah melihat ke belakang, kami memang mengalami kekalahan. Tapi kami harus menatap langkah ke depan. Dan, kami harus bangkit. Semoga pada pertandingan besok bisa mendapatkan tiga poin dan membawa pulang hasil terbaik ke Ciamis," ujar Zikri dalam konferensi pers jelang pertandingan.

Semangat para pemain tersebut sejalan dengan tekad pelatih Heri Kiswanto yang ingin membawa PSGC keluar dari situasi sulit. Kehadiran Heri diharapkan mampu memberikan perubahan sekaligus mengembalikan kepercayaan diri tim.