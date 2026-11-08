PSGC Ciamis Terpuruk Jelang Lawan PSPS, Heri Kiswanto Fokus Pulihkan Mental Pemain

JawaPos.com - PSGC Ciamis menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas PSPS Pekanbaru pada lanjutan Championship 2026/2027.

Laskar Singacala harus menghadapi pemuncak klasemen sementara Grup Barat di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai, Minggu (8/11), di tengah kondisi tim yang belum stabil.

Situasi PSGC semakin menjadi sorotan setelah dua asisten pelatih, Eka Ramdani dan Boy Jati Asmara, resmi mengundurkan diri. Keduanya mengakhiri kebersamaan setelah sekitar lima bulan menjadi bagian dari tim asal Tatar Galuh tersebut.

Kondisi ini membuat Direktur Teknik PSGC, Heri Rafni Kotari, turun langsung untuk memberikan dukungan kepada pelatih kepala Heri Kiswanto dan para pemain. Kehadirannya diharapkan bisa membantu menjaga kondisi tim menjelang pertandingan penting melawan PSPS.

CEO PSGC Ciamis, Herdiat Sunarya, juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi kedua asisten pelatih tersebut selama bekerja bersama klub.

"Saya sangat menghormati dedikasi dan perjuangan mereka. Terima kasih kepada Eka dan Boy atas kebersamaan serta kerja kerasnya," kata Herdiat Sunarya.

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Sementara itu, Heri Kiswanto memastikan mundurnya dua asisten pelatih tidak mengganggu persiapan tim. Pelatih yang akrab disapa Herkis tersebut menegaskan hubungan dengan para pemain maupun jajaran internal tetap berjalan baik.

Menurutnya, hasil kurang memuaskan yang didapat PSGC bukan disebabkan persoalan di ruang ganti. Ia menilai tim masih belum mampu menunjukkan performa terbaik dan harus segera melakukan pembenahan.