Jelang Lawan Semen Padang, Bek Adhyaksa FC Ungkap Kondisi Tim Usai Ganti Pelatih

JawaPos.com - Adhyaksa FC Bekasi memastikan kesiapan timnya menjelang pertandingan melawan Semen Padang FC pada laga penutup putaran pertama Championship 2026/2027.

Bek Adhyaksa FC, Muhammad Faqih, menegaskan seluruh pemain berada dalam kondisi siap untuk menghadapi tantangan Kabau Sirah.

Pertandingan Semen Padang FC vs Adhyaksa FC dijadwalkan berlangsung di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Minggu (8/11/2026) malam. Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk menutup putaran pertama kompetisi dengan hasil positif.

Faqih menyebut persiapan yang dijalani Adhyaksa FC sejauh ini berjalan sesuai rencana. Seluruh materi latihan yang diberikan staf pelatih telah dijalankan pemain, mulai dari peningkatan kondisi fisik hingga pematangan strategi permainan.

Pemain bernomor punggung 96 itu menilai timnya sudah memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi Semen Padang. Ia berharap kerja keras selama sesi latihan bisa diterapkan dengan baik ketika pertandingan berlangsung.

"Persiapan pemain dan pelatih sejauh ini sudah sangat siap, mulai dari latihan, taktik, hingga semua aspek yang kami siapkan untuk menghadapi Semen Padang secara maksimal," ujar Muhammad Faqih dalam konferensi pers jelang pertandingan di Jakarta.

Selain membahas persiapan tim, Faqih juga menanggapi perubahan di posisi pelatih kepala Adhyaksa FC. Seperti diketahui, mereka menunjuk Amirul Mukminin sebagai caretaker setelah terjadi pergantian pelatih dalam sepekan terakhir.

Menurut Faqih, perubahan tersebut tidak menjadi persoalan bagi para pemain. Pasalnya, Amirul bukan sosok asing di lingkungan tim karena sebelumnya sudah bekerja bersama skuad Adhyaksa FC sebagai asisten pelatih sejak awal musim.