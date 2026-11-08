Jelang Lawan Semen Padang, Bek Adhyaksa FC Ungkap Kondisi Tim Usai Ganti Pelatih

Muhammad Faqih memastikan Adhyaksa FC siap menghadapi Semen Padang dengan kondisi mental pemain terjaga. (I.League)
JawaPos.com - Adhyaksa FC Bekasi memastikan kesiapan timnya menjelang pertandingan melawan Semen Padang FC pada laga penutup putaran pertama Championship 2026/2027.
Bek Adhyaksa FC, Muhammad Faqih, menegaskan seluruh pemain berada dalam kondisi siap untuk menghadapi tantangan Kabau Sirah.
Pertandingan Semen Padang FC vs Adhyaksa FC dijadwalkan berlangsung di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Minggu (8/11/2026) malam. Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk menutup putaran pertama kompetisi dengan hasil positif.
Faqih menyebut persiapan yang dijalani Adhyaksa FC sejauh ini berjalan sesuai rencana. Seluruh materi latihan yang diberikan staf pelatih telah dijalankan pemain, mulai dari peningkatan kondisi fisik hingga pematangan strategi permainan.
Pemain bernomor punggung 96 itu menilai timnya sudah memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi Semen Padang. Ia berharap kerja keras selama sesi latihan bisa diterapkan dengan baik ketika pertandingan berlangsung.
"Persiapan pemain dan pelatih sejauh ini sudah sangat siap, mulai dari latihan, taktik, hingga semua aspek yang kami siapkan untuk menghadapi Semen Padang secara maksimal," ujar Muhammad Faqih dalam konferensi pers jelang pertandingan di Jakarta.
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Selain membahas persiapan tim, Faqih juga menanggapi perubahan di posisi pelatih kepala Adhyaksa FC. Seperti diketahui, mereka menunjuk Amirul Mukminin sebagai caretaker setelah terjadi pergantian pelatih dalam sepekan terakhir.
Menurut Faqih, perubahan tersebut tidak menjadi persoalan bagi para pemain. Pasalnya, Amirul bukan sosok asing di lingkungan tim karena sebelumnya sudah bekerja bersama skuad Adhyaksa FC sebagai asisten pelatih sejak awal musim.
Kedekatan yang sudah terbangun selama ini membuat proses adaptasi berjalan lebih mudah. Para pemain juga sudah memahami karakter dan pendekatan yang diterapkan Amirul dalam sesi latihan maupun persiapan pertandingan.
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