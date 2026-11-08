Mobil Rombongan Suporter Persib Kecelakaan di Tol Tegal, Ada Korban Jiwa

JawaPos.com - Kabar duka datang dari kelompok suporter Persib Bandung, Bobotoh. Mobil travel rombongan Bobotoh yang hendak melakukan perjalanan tandang menghadapi Java United terlibat kecelakaan di jalur Tol Tegal hingga mengakibatkan adanya korban jiwa.

Berdasarkan laporan yang dihimpun, mobil travel rombongan Bobotoh mengalami kecelakaan di Tol Tegal, Minggu (8/11/2026) pagi WIB. Kendaraan tersebut menabrak sebuah truk yang berada di depannya sehingga bagian depan mobil ringsek.

Perjalanan tandang yang seharusnya menggembirakan, seketika berubah menjadi kabar duka. Dalam laporan awal, diketahui tiga orang menjadi korban, yang mana satu orang dalam kondisi kritis.

Namun, perkembangan informasi dari akun Instagram @centralssoucrew dilaporkan bahwa korban yang kritis meninggal dunia, yaitu Baba Robby atau yang akrab dipanggil Tile. Sementara dua orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.

“Innalillahi wainnailaihi rojiun, telah meninggal saudara kita Baba Robby ‘Tile’,” tulis akun Instagram @centralssoulcrew dalam insta storynya.

Kepergian Baba Robby alias Tile menjadi kabar duka mendalam bagi keluarga, kerabat, serta Bobotoh. Ia merupakan salah satu suporter yang tengah melakukan perjalanan tandang mendukung tim kebanggaan, Persib.

Persib dijadwalkan tanding menghadapi Java United di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11) dengan kick-off pukul 19.00 WIB. Laga tersebut merupakan pertandingan pekan kesembilan Super League 2026/2027.

Kronologi Kecelakaan Dilaporkan akun Instagram @garudacultur, insiden kecelakaan tersebut terjadi di KM 282 Jalur A Tol Tegal, Jawa Tengah, Minggu (8/11) pagi WIB. Mobil yang membawa rombongan Bobotoh asal Bogor tersebut dilaporkan menabrak bagian belakang sebuah truk.