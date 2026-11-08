Mobil Rombongan Suporter Persib Kecelakaan di Tol Tegal, Ada Korban Jiwa

Musibah menimpa mobil rombongan suporter Persib Bandung di Tol Tegal, Minggu (8/11) pagi. (Instagram/@garudacultur)
JawaPos.com - Kabar duka datang dari kelompok suporter Persib Bandung, Bobotoh. Mobil travel rombongan Bobotoh yang hendak melakukan perjalanan tandang menghadapi Java United terlibat kecelakaan di jalur Tol Tegal hingga mengakibatkan adanya korban jiwa.
Berdasarkan laporan yang dihimpun, mobil travel rombongan Bobotoh mengalami kecelakaan di Tol Tegal, Minggu (8/11/2026) pagi WIB. Kendaraan tersebut menabrak sebuah truk yang berada di depannya sehingga bagian depan mobil ringsek.
Perjalanan tandang yang seharusnya menggembirakan, seketika berubah menjadi kabar duka. Dalam laporan awal, diketahui tiga orang menjadi korban, yang mana satu orang dalam kondisi kritis.
Namun, perkembangan informasi dari akun Instagram @centralssoucrew dilaporkan bahwa korban yang kritis meninggal dunia, yaitu Baba Robby atau yang akrab dipanggil Tile. Sementara dua orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.
“Innalillahi wainnailaihi rojiun, telah meninggal saudara kita Baba Robby ‘Tile’,” tulis akun Instagram @centralssoulcrew dalam insta storynya.
Kepergian Baba Robby alias Tile menjadi kabar duka mendalam bagi keluarga, kerabat, serta Bobotoh. Ia merupakan salah satu suporter yang tengah melakukan perjalanan tandang mendukung tim kebanggaan, Persib.
Persib dijadwalkan tanding menghadapi Java United di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11) dengan kick-off pukul 19.00 WIB. Laga tersebut merupakan pertandingan pekan kesembilan Super League 2026/2027.
Dilaporkan akun Instagram @garudacultur, insiden kecelakaan tersebut terjadi di KM 282 Jalur A Tol Tegal, Jawa Tengah, Minggu (8/11) pagi WIB. Mobil yang membawa rombongan Bobotoh asal Bogor tersebut dilaporkan menabrak bagian belakang sebuah truk.
Para korban kemudian langsung dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Namun sayangnya, nyawa Baba Robby alias Tile tidak terselamatkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022