Shin Tae-yong dan Rizky Ridho Buka Suara soal Marselino Ferdinan yang Belum Gabung Persija

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, dan kapten Rizky Ridho, buka suara mengenai kondisi Marselino Ferdinan yang hingga kini belum gabung skuad Macan Kemayoran - julukan Persija.

Marselino resmi menjadi bagian dari Persija pada 23 September 2026. Namun, mantan pemain Oxford United itu masih berada di Spanyol untuk menjalani proses pemulihan cedera lutut.

Cedera tersebut dialami Marselino saat mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali pada akhir Juli 2026, menjelang Piala AFF 2026. Dia kemudian menjalani operasi di Rumah Sakit San Juan de Dios, Sevilla, Spanyol, pada 12 Agustus 2026.

Mengenai kondisi Marselino, Shin Tae-yong mengaku belum menerima informasi terbaru secara khusus mengenai kondisi rekrutan anyarnya. Berdasarkan informasi yang diketahuinya, sang pemain masih menjalani program rehabilitasi di Spanyol.

"Belum ada informasi terbaru secara khusus. Sejauh ini yang saya ketahui, dia masih fokus menjalani program rehabilitasi dengan baik di Spanyol," ucap Shin Tae Yong dalam konferensi pers usai laga Persija kontra Persebaya Surabaya, dikutip Minggu (8/11/2026).

"Belum ada kontak langsung lebih lanjut dari Marselino kepada saya," sambungnya.

Pernyataan Shin Tae-yong kemudian disambut respons Rizky Ridho yang berada di lokasi yang sama. Sembari tertawa, bek Timnas Indonesia itu mengungkapkan bahwa Marselino justru lebih sering berkomunikasi dengannya melalui pesan langsung.

"Kontaknya langsung ke saya, bukan ke Coach Shin [tertawa]. Saya sering bertukar pesan melalui DM [Direct Message] dengan Marselino," ujar Rizky Ridho.