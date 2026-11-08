Jamu Adhyaksa FC, Semen Padang Punya Misi Penting untuk Tembus Tiga Besar

Pelatih Semen Padang, Stefano Cugurra, optimistis raih hasil maksimal kontra Adhyaksa FC. (I.League)
JawaPos.com - Semen Padang FC berpeluang melanjutkan tren positif saat menjamu Adhyaksa FC Bekasi pada pekan kesembilan Grup A Championship 2026/27. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Minggu (8/11) malam.
Meski tidak bermain di kandang sendiri dan harus menjalani status tuan rumah musafir, Semen Padang tetap memiliki motivasi tinggi. Kabau Sirah membidik kemenangan ketiga secara beruntun untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen.
Tim asuhan Stefano "Teco" Cugurra memiliki modal cukup bagus setelah meraih dua kemenangan dalam pertandingan sebelumnya. Semen Padang sukses mengalahkan Persiku Kudus dengan skor 2-1, kemudian menundukkan Sumsel United 1-0.
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Hasil tersebut membuat kepercayaan diri para pemain meningkat. Saat ini, Semen Padang menempati peringkat keempat klasemen sementara Grup A dengan koleksi 13 poin. Tambahan tiga poin akan membuka peluang bagi Kabau Sirah untuk naik ke posisi tiga besar.
Pelatih Semen Padang, Stefano Cugurra, memastikan timnya sudah menjalani persiapan dengan baik menjelang pertandingan tersebut. Berbagai aspek, mulai dari fisik, teknik, hingga taktik, telah menjadi perhatian dalam sesi latihan.
Menurut Teco, persaingan di Grup A membuat setiap pertandingan memiliki arti penting. Karena itu, Semen Padang tidak ingin kehilangan momentum setelah berhasil mengamankan enam poin dari dua laga terakhir.
"Kami tahu situasi di liga saat ini, setiap pertandingan sangat penting bagi kami. Kami meraih kemenangan di dua laga terakhir, dan tentu kami ingin terus mendekat ke posisi satu dan dua di puncak klasemen," ujar Teco.
Di sisi lain, Adhyaksa FC datang dengan situasi yang kurang ideal. Tim asal Bekasi tersebut baru saja mengalami kekalahan telak 0-5 dari Persib Bandung dalam ajang I.League Cup. Hasil itu juga berujung pada pergantian pelatih kepala setelah Widyantoro diberhentikan dari jabatannya.
Meski demikian, Teco tidak ingin terlalu memikirkan kondisi lawan. Pelatih asal Brasil itu memilih memaksimalkan persiapan internal agar para pemain semakin memahami pola permainan yang diterapkannya.
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