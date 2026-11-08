Prediksi Skor Persikad Depok vs Persiku Kudus: Serigala Margonda Incar Kemenangan di Pakansari

JawaPos.com - Persikad Depok berambisi menutup putaran pertama Championship 2026/2027 dengan hasil positif. Tim berjuluk Serigala Margonda itu akan menjamu Persiku Kudus dalam lanjutan Grup Barat di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (8/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Persikad untuk mengamankan posisi tiga besar klasemen sekaligus menjaga persaingan di papan atas. Bermain di kandang sendiri, Persikad tentu ingin memanfaatkan dukungan suporter untuk meraih tiga poin.

Kepercayaan diri tuan rumah sedang meningkat setelah meraih kemenangan besar atas Persiku Kudus pada pertemuan sebelumnya. Kedua tim baru saja bertemu di ajang I.League Cup 2026/27, Rabu (4/11/2026). Dalam pertandingan tersebut, Persikad tampil tajam dan berhasil menang dengan skor telak 6-2.

Meski memiliki modal kemenangan meyakinkan, Persikad tidak ingin terlalu cepat merasa puas. Pelatih Achmad Zulkarnain tetap meminta anak asuhnya menjaga konsentrasi karena pertandingan di Championship memiliki tantangan tersendiri.

Dalam persiapan menghadapi laga ini, tim pelatih memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah aspek permainan. Salah satunya adalah memperbaiki koordinasi pertahanan agar tidak mudah memberikan ruang kepada pemain lawan.

Selain itu, Persikad juga ingin meningkatkan kualitas penguasaan bola. Achmad Zulkarnain berharap timnya bisa tampil lebih agresif, terutama ketika berusaha merebut bola di area permainan sendiri.

Persikad juga akan berupaya membatasi kesempatan Persiku untuk mengembangkan permainan melalui penguasaan bola. Dengan tekanan yang lebih intensif, tuan rumah berharap bisa mengendalikan jalannya pertandingan sejak awal.

Dari sisi pemain, kondisi tim disebut cukup baik menjelang pertandingan. Asyifa Marhen dan rekan-rekannya memiliki motivasi tinggi untuk kembali meraih kemenangan setelah menjalani persiapan dengan positif.