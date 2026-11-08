Prediksi Skor Persikad Depok vs Persiku Kudus: Punya Modal baik di Kandang, Tuan Rumah Diunggulkan

Pelatih Persikad Depok Achmad Zulkifli. Persikad Depok berhasil menahan PSIS Semarang tanpa gol di Stadion Jatidiri. Hasil ini memperpanjang catatan tanpa kemenangan Laskar Mahesa Jenar menjadi empat pertandingan. (Istimewa)
JawaPos.com - Persikad Depok FC akan menjamu Persiku Kudus dalam lanjutan kompetisi Liga 2 2026/2027, Minggu (8/11/2026) pukul 19.00 WIB. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persikad memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiga poin. Sementara itu, Persiku datang dengan catatan performa yang belum menunjukkan perbaikan berarti.
Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan kondisi yang cukup berbeda. Persikad Depok FC menempati peringkat keempat klasemen dengan koleksi 13 poin dari delapan pertandingan. Mereka mencatatkan empat kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan.
Di sisi lain, Persiku Kudus masih tertahan di posisi ke-10. Tim berjuluk Macan Muria tersebut belum meraih kemenangan dalam delapan pertandingan yang sudah dijalani. Persiku hanya mengumpulkan satu poin dari satu hasil imbang dan tujuh kekalahan.
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Perbedaan performa kedua tim juga terlihat dari produktivitas gol. Persikad sudah mencetak 11 gol dan kebobolan 13 kali. Adapun Persiku baru mengemas enam gol, tetapi telah kemasukan 26 gol. Catatan tersebut menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah besar bagi Persiku, terutama dalam memperbaiki organisasi pertahanan.
Persikad memiliki modal cukup baik ketika bermain di kandang. Sebelum kalah 2-3 dari PSPS pada 24 Oktober 2026, mereka sempat mencatatkan tiga kemenangan beruntun di kandang. Ketiga kemenangan tersebut diraih ketika menghadapi Semen Padang, Persiraja Banda Aceh, dan PSGC Ciamis dengan skor identik 2-1.
Hasil itu memperlihatkan bahwa Persikad cukup mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Meski demikian, mereka tetap perlu memperhatikan lini belakang karena dalam tiga kemenangan tersebut gawang mereka selalu kebobolan.
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Sementara itu, Persiku Kudus masih kesulitan mendapatkan hasil positif, khususnya ketika bermain di luar kandang. Dari empat pertandingan tandang terakhir di Liga 2, mereka selalu menelan kekalahan.
Persiku takluk 1-4 dari PSPS, kemudian kalah 1-5 saat menghadapi Sumsel United. Hasil lebih buruk didapat ketika bertemu PSMS Medan karena mereka menyerah enam gol tanpa balas. Pada pertandingan tandang berikutnya, Persiku kembali kalah 0-2 dari Persipura Jayapura.
Situasi tersebut tentu menjadi perhatian menjelang lawatan ke markas Persikad. Selain kesulitan menjaga pertahanan, Persiku juga belum konsisten dalam urusan mencetak gol. Mereka hanya mampu membobol gawang lawan dalam dua dari empat pertandingan tandang tersebut.
Persikad juga mempunyai keuntungan dari pertemuan terakhir kedua tim. Pada 4 November 2026, mereka berhasil mengalahkan Persiku dengan skor telak 6-2 dalam ajang League Cup Indonesia. Kemenangan tersebut bisa menjadi tambahan kepercayaan diri bagi tuan rumah.
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