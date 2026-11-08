Prediksi Skor Adhyaksa FC vs Semen Padang: Kesempatan Kabau Sirah Curi Poin di Markas Lawan

JawaPos.com - Adhyaksa FC Bekasi akan menghadapi Semen Padang FC dalam pertandingan penutup putaran pertama Grup A Pegadaian Championship 2026/27.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Minggu (8/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua kesebelasan untuk menutup putaran pertama dengan hasil positif. Adhyaksa FC membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisinya di papan klasemen. Sementara itu, Semen Padang datang dengan ambisi melanjutkan tren positif dan menjaga persaingan di papan atas.

Tuan rumah memiliki modal cukup baik dari sisi kesiapan pemain. Caretaker Adhyaksa FC, Amirul Mukminin, dipastikan dapat menurunkan seluruh pemainnya. Tidak ada pemain yang mengalami cedera maupun harus absen karena akumulasi kartu.

Situasi tersebut memberikan keleluasaan bagi Amirul dalam menentukan komposisi terbaik. Dia juga memiliki waktu untuk mempersiapkan tim setelah mengambil alih tanggung jawab kepelatihan dari Widyantoro.

Pergantian pelatih yang terjadi menjelang pertandingan memang menjadi tantangan tersendiri. Namun, Adhyaksa FC berusaha menjaga stabilitas tim agar perubahan tersebut tidak terlalu memengaruhi persiapan.

Pendekatan personal menjadi salah satu cara yang dilakukan Amirul untuk menjaga motivasi pemain. Dia berharap seluruh anggota tim tetap fokus menjalankan rencana permainan dan mampu menunjukkan kemampuan terbaik di lapangan.

Sebelumnya, Adhyaksa FC melakukan rotasi cukup besar ketika tampil di I.League Cup 2026/27. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang jarang mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kebugaran tiga pemain asing andalan.