Prediksi PSPS vs PSGC Ciamis: Misi Tuan Rumah Lanjutkan Tren Positif di Pengadaian Championship

PSPS Pekanbaru menyapu bersih enam pertandingan terakhir Pegadaian Championship 2026/27. (Istimewa)
JawaPos.com - PSPS Pekanbaru akan menjamu PSGC Ciamis dalam lanjutan pekan kesembilan Pegadaian Championship 2026/2027.
Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru, Minggu (8/11/2026) pukul 19.00 WIB.
Kedua tim datang dengan kondisi yang cukup berbeda. PSPS Pekanbaru memiliki catatan performa lebih baik dalam beberapa pertandingan terakhir, sedangkan PSGC Ciamis masih berusaha menemukan konsistensi setelah melewati periode dengan hasil kurang memuaskan.
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Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan tersendiri bagi PSPS. Tim berjuluk Askar Bertuah tersebut juga memiliki modal positif setelah meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir.
Rentetan hasil tersebut dimulai ketika PSPS mengalahkan Semen Padang dengan skor 1-0 pada 4 Oktober 2026. Setelah itu, mereka berhasil menundukkan PSMS Medan 2-1 pada 11 Oktober.
Performa PSPS semakin meyakinkan ketika menghadapi Persiku Kudus. Mereka berhasil meraih kemenangan dengan skor 4-1 pada 18 Oktober 2026.
Tidak berhenti sampai di situ, PSPS kembali mendapatkan tiga poin setelah mengalahkan Persikad Depok dengan skor 3-2 pada 24 Oktober. Namun, catatan kemenangan beruntun mereka akhirnya terhenti setelah bermain imbang 1-1 melawan Adhyaksa FC Bekasi pada 31 Oktober 2026.
Dari lima pertandingan tersebut, PSPS berhasil mencetak 11 gol dan hanya kebobolan lima kali. Catatan ini memperlihatkan bahwa lini serang Askar Bertuah cukup produktif, sementara pertahanan mereka juga mampu menjaga keseimbangan permainan.
Situasi berbeda justru dialami PSGC Ciamis. Tim berjuluk Laskar Singacala tersebut baru mengumpulkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir.
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