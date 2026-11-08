Prediksi Skor PSS Sleman vs Bhayangkara FC: Momentum Kebangkitan Super Elja

PSS Sleman kalah 1-2 dari Borneo FC. Pieter Huistra menyoroti kartu merah Stefan Ashkovski. (Istimewa)
JawaPos.com – PSS Sleman bertekad menyudahi puasa kemenangan di empat laga beruntun di Super League 2026-2027. Laga menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC menjadi momentum bagi tim berjuluk Super Elang Jawa tersebut untuk bangkit dari keterpurukan.
Laga pekan kesembilan Super League 2026-2027 tersebut akan dilangsungkan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (8/11) sore WIB. Saat ini, tim asuhan Pieter Huistra tengah berjuang lolos dari zona degradasi.
Catatan negatif dalam empat laga terakhir membuat PSS Sleman terbenam ke peringkat 17 klasemen sementara Super League musim ini. Dalam empat laga tersebut, PSS Sleman memperoleh satu hasil imbang dan tiga kali kalah beruntun.
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PSS Sleman pun kini hanya mengantongi empat poin dari delapan laga yang tengah dilakoni. Jika tidak berbenah, bukan tidak mungkin PSS Sleman akan kembali terlempar ke kompetisi Championship musim depan.
Hanya saja, PSS Sleman diperkirakan menyambut laga dengan kepercayaan diri yang meningkat. Pasalnya, Gustavo Tocantins dan kolega baru saja berpesta enam gol ke gawang PSGC Ciamis di ajang I. League Cup 2026-2027 pada Rabu (4/11) silam.
Pieter Huistra menegaskan kemenangan tersebut akan dijadikan modal positif untuk menyuntik moral anak asuhnya yang tengah lesu. Arsitek asal Belanda ini pun berharap timnya mempertahankan performa ciamik tersebut di laga kontra Bhayangkara FC.
“Hasil ini menjadi dorongan positif bagi seluruh pemain dan tim dalam mempersiapkan diri menghadapi Super League,” kata Huistra dilansir laman resmi klub.
PSS Sleman wajib memanfaatkan momentum laga nanti untuk bangkit. Sebab Bhayangkara FC kini juga dalam performa yang terbilang lesu setelah hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhir.
Kabar buruknya, PSS Sleman dipastikan belum bisa diperkuat dua pemain asingnya, Stefan Ashkovski dan Kevin Gomes. Keduanya harus absen karena hukuman akumulasi kartu dari laga sebelumnya.
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Jawa Pos
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