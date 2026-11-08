Prediksi Skor PSS Sleman vs Bhayangkara FC di BRI Super League: Tuan Rumah Menang Tipis

Skuad PSS Sleman siap menghadapi Borneo FC dalam lanjutan Super League 2026/2027. (I.League)
JawaPos.com - PSS Sleman akan menghadapi Bhayangkara FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (8/11/2026) mulai pukul 15.30 WIB.
Laga tersebut menjadi kesempatan bagi PSS untuk kembali mendapatkan hasil positif setelah melewati periode sulit di kompetisi domestik. Sementara itu, Bhayangkara FC datang dengan ambisi membawa pulang poin demi menjaga posisinya di papan atas klasemen sementara.
Kedua tim sama-sama belum menunjukkan konsistensi sepanjang musim ini. Meski demikian, kemenangan besar yang baru diraih PSS di ajang I.League Cup bisa menjadi tambahan kepercayaan diri sebelum menghadapi The Guardian.
PSS Sleman sebelumnya mencatatkan empat pertandingan tanpa kemenangan di BRI Super League. Hasil tersebut membuat posisi mereka semakin tertekan. Dari delapan pertandingan yang sudah dimainkan, tim berjuluk Super Elang Jawa itu baru mengumpulkan empat poin dan menempati peringkat ke-16 klasemen sementara.
Kekalahan dari Garudayaksa FC dengan skor 1-3 pada 1 November menjadi salah satu hasil yang memperpanjang catatan kurang memuaskan tersebut. Sebelumnya, PSS juga harus mengakui keunggulan Borneo FC dan Persik Kediri, serta bermain imbang melawan Persebaya Surabaya.
Namun, situasi sedikit berubah setelah PSS tampil meyakinkan di I.League Cup. Menghadapi PSGC Ciamis pada 4 November, tim asuhan Pieter Huistra berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 6-0.
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Hasil tersebut tentu menjadi modal penting bagi PSS. Produktivitas lini depan yang mulai terlihat bisa menjadi bekal untuk menghadapi Bhayangkara FC. Apalagi, bermain di Stadion Maguwoharjo memberikan kesempatan bagi PSS untuk mendapatkan dukungan langsung dari suporter.
Meski demikian, kemenangan atas PSGC belum sepenuhnya menjawab persoalan yang dihadapi PSS. Performa mereka di kompetisi utama masih membutuhkan banyak perbaikan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara lini serang dan pertahanan.
Dari delapan pertandingan BRI Super League, PSS sudah mencetak 11 gol. Angka tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi untuk memberikan ancaman kepada lawan. Akan tetapi, jumlah kebobolan yang mencapai 16 gol menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pieter Huistra.
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