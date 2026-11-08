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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Minggu, 8 November 2026 | 15.00 WIB

Prediksi Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Bidik Kemenangan di Kandang

Bali United membidik kemenangan keempat secara beruntun di kandang saat menjamu Garudayaksa FC pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (21/10/2026). (Bali United) - Image

Bali United membidik kemenangan keempat secara beruntun di kandang saat menjamu Garudayaksa FC pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (21/10/2026). (Bali United)

JawaPos.com - Bali United akan menjamu Persik Kediri pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (8/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Bali United untuk melanjutkan tren positif sekaligus menjaga konsistensi permainan di kompetisi domestik. Sementara itu, Persik Kediri datang dengan keinginan bangkit setelah sempat melewati periode sulit dalam beberapa pertandingan terakhir.

Bali United memiliki modal cukup baik menjelang pertandingan tersebut. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu tidak terkalahkan dalam empat laga terakhir di berbagai kompetisi. Hasil positif tersebut membuat kepercayaan diri para pemain meningkat menjelang pertandingan di hadapan pendukung sendiri.

Pada pertandingan terakhirnya, Bali United tampil meyakinkan saat menghadapi Persiba Balikpapan dalam ajang I.League Cup. Tim asuhan Johnny Jansen tersebut berhasil meraih kemenangan besar dengan skor 6-1.

Sebelum itu, Bali United juga mendapatkan hasil penting ketika bertandang ke markas Arema FC. Mereka berhasil membawa pulang tiga poin setelah menang dengan skor 3-1. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi kemenangan tandang pertama Serdadu Tridatu di BRI Super League musim ini.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Bali United mulai menemukan kestabilan permainan. Produktivitas lini depan juga menjadi salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan. Mereka mampu mencetak banyak gol dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk ketika menghadapi Garudayaksa dan Persiba Balikpapan.

Teppei Yachida dan Irfan Jaya menjadi dua pemain yang bisa memberikan ancaman bagi pertahanan Persik Kediri. Keduanya memiliki kemampuan mencari ruang di area pertahanan lawan serta memanfaatkan peluang di sekitar kotak penalti.

Selain itu, kehadiran Marko Dugandzic di lini depan juga bisa menjadi faktor penting. Penyerang tersebut diharapkan mampu memaksimalkan suplai bola dari sektor sayap maupun lini tengah.

Meski demikian, Bali United tetap perlu menjaga konsentrasi. Persik Kediri bukan lawan yang bisa dianggap remeh, terutama jika melihat catatan pertemuan kedua tim dalam beberapa musim terakhir.

Editor: Banu Adikara
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