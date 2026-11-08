Antisipasi Skuad Pincang, Marcos Reina Yakin Persik Kediri Bisa Redam Bali United

JawaPos.com — Marcos Reina yakin Persik Kediri mampu meredam agresivitas Bali United FC dan membawa pulang poin dari Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (8/11/2026), pukul 15.30 WIB.

Pelatih asal Spanyol itu menyiapkan pengganti dua bek yang absen serta memaksimalkan persiapan untuk menghadapi pekan kesembilan Super League 2026/2027.

Keyakinan tersebut muncul ketika Macan Putih sedang membutuhkan respons setelah dua kekalahan beruntun di kompetisi liga.

Persik Kediri sebelumnya menyerah 1-2 di markas Persija Jakarta, kemudian menelan kekalahan telak 1-5 saat menjamu Persita di Kediri.

Dua hasil itu menjadi latar penting lawatan ke Bali, terutama karena persoalan pertahanan kembali mendapat ujian.

Namun, Reina tetap melihat peluang timnya bersaing selama para pemain mampu menunjukkan karakter permainan yang selama ini dibangun.

Apa modal keyakinan Marcos Reina menghadapi Bali United? Marcos Reina mendasarkan optimismenya pada persiapan untuk memahami permainan Bali United dan kemampuan Persik Kediri menjalankan karakter sendiri.

Meski waktu yang tersedia terbatas, ia menegaskan tim pelatih telah mengoptimalkannya untuk mempelajari calon lawan.