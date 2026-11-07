Gol Adilson Silva Paksa Persita Telan Kekalahan Kandang Pertama

JawaPos.com - Gol tunggal penyerang Adilson Silva membawa Isenmulang mengalahkan Persita Tangerang sehingga untuk pertama kalinya tumbang dalam laga kandang Super League.
Pendekar Cisadane menyerah 0-1 kepada Isen Muleng di Pusat Olahraga Utama Kepala Dua, Tangerang, Sabtu (7/11), untuk menderita dua kekalahan beruntun setelah juga takluk 1-3 kepada Dewa United.
Isenmulang memutus rentetan hasil negatif dalam tiga pertandingan terakhir yang tanpa kemenangan.
Persita menguasai tempo permainan sejak awal laga, tapi Isenmulang yang bermain dengan garis pertahanan rendah tampil solid.
Isenmulang juga lebih efektif dengan serangan balik cepat.
Adilson cs melepaskan enam tembakan yang satu di antaranya tepat sasaran pada babak pertama.
Pada babak kedua, Isen Mulang balik menguasai tempo permainan, sedangkan Persita kehilangan intensitas permainan.
Persita juga kecolongan pada menit ke-68.
Berawal dari umpan matang Douglas Cruz, Adilson Silva yang tanpa kawalan melesatkan tembakan terukur ke gawang Persita untuk mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Isenmulang.
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