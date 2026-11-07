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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 8 November 2026 | 05.08 WIB

Cetak Gol untuk Madura United, Dimitar Mitkov Tetap Rendah Hati

Dimitar Mitkov saat cetak gol lawan Arema FC. (Dok. Madura United) - Image

Dimitar Mitkov saat cetak gol lawan Arema FC. (Dok. Madura United)

JawaPos.com - Dimitar Mitkov mencetak gol untuk Madura United saat mengalahkan Arema FC di pekan kesembilan Super League.

Laga yang berakhir dengan skor 3-0 tersebut dimainkan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Jumat (6/11).

Gol yang dicetak Dimitar Mitkov terjadi pada menit ke-45+2, hasil kerja sama dengan sang kapten, Lulinha.

Pesan singkat di sosial media dituliskan Dimitar Mitkov untuk merayakan golnya.

Dia ingin selalu rendah hati setelah mencetak gol bersama Madura United.

"Bermimpilah besar. Bekerja keras. Tetap rendah hati. Rencana Tuhan!" tulis Dimitar Mitkov di Instagram, Sabtu (7/11).

Lini belakang Arema FC, tampak kesulitan untuk menahan ketajaman Mitkov. Dia selalu mampu melepaskan tendangan berbahaya ke pertahanan Singo Edan.

Secara statistik permainan, Mitkov menunjukkan permainan tajamnya.

Melansir laman I League, penyerang 26 tahun tersebut melepaskan dua tendangan ke arah gawang dan satu tendangan tidak mengarah ke gawang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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