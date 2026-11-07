Brian Rubio Bawa Garudayaksa FC Curi Tiga Poin dari Persijap

Pesepak bola Garudayaksa FC Brian Rubio. (Yulius Satria Wijaya/Antara)
JawaPos.com - Gol menit-menit terakhir Brian Rubio membuat Garudayaksa FC mencuri tiga poin dari kandang Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, setelah menang 2-1.
Dilansir dari Antara, Garudayksa FC melanjutkan tren positif setelah juga menang pada laga Super League sebelumnya.
Sebaliknya, Juan Douglas dkk tetap tak pernah menang dalam sembilan pertandingan.
Tuan rumah Persijap berusaha membongkar pertahanan Garudayaksa, namun usaha-usaha Laskar Kalinyamat tak membuahkan hasil.
Justru Sprit of Garuda tampil lebih efektif dalam babak pertama ketika pada menit ke-45, umpan matang Wahyu Prasetyo disambut tandukan Jairo Jean yang mengubah kedudukan 1-0 untuk tim tamu.
Pada babak kedua, Persijap tampil lebih agresif dengan menerapkan serangan-serangan cepat dari kedua sisi.
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Abrizal Umanailo digantikan Rendi Saepul pada menit ke-56 untuk menambah daya gedor Persijap di lini serang.
Tapi Garudayaksa solid menahan gempuran Persijap.
Tuan rumah akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-85 berkat gol pemain pengganti Weyderson Denilson.
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