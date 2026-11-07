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Penulis: Andika Rachmansyah
Minggu, 8 November 2026 | 04.14 WIB

Gol Menit Akhir Ivan Mamut ke Gawang Persebaya Bawa Persija Kembali Pimpin Klasemen Super League

Pemain Persija Jakarta Ivan Mamut berebut bola dengan kiper Persebaya pada pertandingan Super League di Jakarta Internasional, Stadion, Sabtu (7/11). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)&nbsp; - Image

Pemain Persija Jakarta Ivan Mamut berebut bola dengan kiper Persebaya pada pertandingan Super League di Jakarta Internasional, Stadion, Sabtu (7/11). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)&nbsp;

JawaPos.com - Persija Jakarta menang tipis 1-0 atas Persebaya Surabaya berkat gol telat Ivan Mamut (89’) dalam pertandingan pekan kesembilan Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Sabtu (7/11) malam WIB. 

Ini menjadi hasil kemenangan penting bagi Persija.

Tambahan tiga poin ini membawa mereka kembali memimpin klasemen sementara Super League 2026/2027 setelah kemarin digusur Dewa United dan Madura United. 

Persija kini memimpin klasemen dengan torehan 21 poin, unggul satu angka saja atas Dewa United.

Kemenangan atas Persebaya juga sekaligus membawa mereka kembali ke jalur kemenangan. 

Duel Sengit Tanpa Gol di Babak Pertama

Persija memegang kemudi permainan sejak menit awal, tetapi serangan-serangan yang mereka lancarkan belum efektif.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu bahkan hampir kebobolan pada menit kesembilan setelah Persebaya melakukan skema umpan bola panjang. 

Beruntung, sundulan Ramadhan Sananta masih sangat lemah sehingga mampu diamankan kiper Persija Nadeo Argawinata.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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