Gol Menit Akhir Ivan Mamut ke Gawang Persebaya Bawa Persija Kembali Pimpin Klasemen Super League

JawaPos.com - Persija Jakarta menang tipis 1-0 atas Persebaya Surabaya berkat gol telat Ivan Mamut (89’) dalam pertandingan pekan kesembilan Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Sabtu (7/11) malam WIB.

Ini menjadi hasil kemenangan penting bagi Persija.

Tambahan tiga poin ini membawa mereka kembali memimpin klasemen sementara Super League 2026/2027 setelah kemarin digusur Dewa United dan Madura United.

Persija kini memimpin klasemen dengan torehan 21 poin, unggul satu angka saja atas Dewa United.

Kemenangan atas Persebaya juga sekaligus membawa mereka kembali ke jalur kemenangan.

Duel Sengit Tanpa Gol di Babak Pertama Persija memegang kemudi permainan sejak menit awal, tetapi serangan-serangan yang mereka lancarkan belum efektif.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu bahkan hampir kebobolan pada menit kesembilan setelah Persebaya melakukan skema umpan bola panjang.