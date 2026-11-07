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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Minggu, 8 November 2026 | 03.11 WIB

Prediksi Skor Adhyaksa FC vs Semen Padang: Amirul Mukminin Siapkan Skuat Terbaik

Adhyaksa FC Bekasi akan menghadapi Semen Padang FC pada laga Grup A Pegadaian Championship 2026/27. (Dok. iLeague) - Image

Adhyaksa FC Bekasi akan menghadapi Semen Padang FC pada laga Grup A Pegadaian Championship 2026/27. (Dok. iLeague)

JawaPos.com - Adhyaksa FC Bekasi bersiap menghadapi Semen Padang FC dalam pertandingan penutup putaran pertama Grup A Pegadaian Championship 2026/27.

Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Minggu (8/11) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Adhyaksa FC untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Meski masih berada di papan bawah, tim berjuluk Adhyaksa FC itu bertekad memanfaatkan laga kandang untuk mendapatkan hasil positif.

Caretaker Adhyaksa FC Amirul Mukminin memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi pertandingan.

Tidak ada pemain yang mengalami cedera maupun harus absen akibat akumulasi kartu.

Kondisi tersebut membuat Amirul memiliki banyak pilihan dalam menentukan komposisi tim terbaik untuk menghadapi Semen Padang.

"Alhamdulillah, kondisi seluruh pemain dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada yang cedera dan juga tidak ada yang terkena hukuman akumulasi kartu, sehingga semua pemain siap untuk kami turunkan," ujar Amirul dalam konferensi pers jelang pertandingan.

Pertandingan ini juga menjadi ujian bagi Amirul yang baru mengambil alih tanggung jawab sebagai caretaker setelah Widyantoro tidak lagi bersama tim.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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