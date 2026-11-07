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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Minggu, 8 November 2026 | 03.01 WIB

Prediksi Skor PSS Sleman vs Bhayangkara FC: Misi Super Elang Jawa Bangkit dari Papan Bawah

PSS Sleman menjamu Bhayangkara FC dengan misi bangkit dan keluar dari zona degradasi. (I.League) - Image

PSS Sleman menjamu Bhayangkara FC dengan misi bangkit dan keluar dari zona degradasi. (I.League)

JawaPos.com -  PSS Sleman menghadapi pertandingan penting saat menjamu Bhayangkara FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027.

Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (8/11) pukul 15.30 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Super Elang Jawa mengakhiri tren negatif sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara.

PSS sedang berada dalam situasi sulit setelah gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir. Bahkan, tiga laga di antaranya berakhir dengan kekalahan beruntun.

Hasil tersebut membuat PSS masih tertahan di peringkat ke-16 atau masuk zona degradasi.

Dari delapan pertandingan yang sudah dimainkan, tim asal Sleman itu baru mengumpulkan empat poin dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan enam kekalahan.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra memastikan timnya sudah melakukan persiapan untuk menghadapi pertandingan tersebut.

Dia juga menyebut kondisi pemain cukup baik setelah menjalani pertandingan di ajang I.League Cup 2026/2027.

Dalam pertandingan terakhir kompetisi tersebut, PSS melakukan rotasi pemain.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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