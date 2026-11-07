Persija Klarifikasi Laporan APPI, Tegaskan Bukan Tunggakan Gaji Melainkan Bonus Pemain

Persija Jakarta klarifikasi isu tunggakan gaji, pastikan semua kewajiban telah diselesaikan. (Dok. Instagram/@persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta buka suara terkait isu penunggakan gaji yang beredar baru-baru ini. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu memastikan persoalan tersebut telah diselesaikan. Persija juga meluruskan bahwa masalah yang terjadi sebenarnya bukan terkait tunggakan gaji, melainkan bonus pemain.
Kabar penunggakan gaji pemain tersebut berawal dari laporan yang dirilis Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI), Jumat (6/11/2026). Dalam laporan tersebut, APPI mengungkapkan bahwa sebanyak tujuh klub masih memiliki tunggakan kepada 114 pemain dengan nilai keseluruhan hampir Rp5 miliar.
Persija menjadi salah satu dari dua klub Super League yang masuk dalam daftar tersebut bersama PSM Makassar. Persija tercatat memiliki kewajiban kepada satu pemain, sementara PSM Makassar kepada empat pemain.
Dalam laporannya, APPI tidak menjelaskan secara detail identitas pemain yang bersangkutan. Mereka hanya menyebutkan bahwa total terdapat lima pemain yang belum menerima haknya secara penuh dari kedua klub tersebut, dengan nilai tunggakan mencapai Rp1,165 miliar.
Menanggapi laporan tersebut, Persija menegaskan bahwa pemenuhan hak pemain merupakan salah satu prioritas utama dalam pengelolaan klub. Manajemen menyebut komitmen tersebut menjadi bagian penting dari tanggung jawab klub dalam membangun lingkungan sepak bola profesional yang sehat.
Persija memastikan seluruh kewajiban yang tercatat dalam laporan APPI telah diselesaikan. Macan Kemayoran bahkan mengungkapkan bahwa mereka bergerak cepat dengan menuntaskan persoalan tersebut pada hari yang sama dengan penerbitan laporan APPI.
“Berkaitan dengan rilis Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) tertanggal 6 November 2026, Persija memastikan bahwa seluruh kewajiban yang tercatat dalam laporan tersebut telah diselesaikan pada hari yang sama (6/11/2026),” bunyi pernyataan resmi Persija, Sabtu (7/11).
“Dengan demikian, tidak ada lagi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam laporan tersebut yang belum dituntaskan oleh Persija,” sambungnya.
Selain memastikan pembayaran telah rampung, Persija juga meluruskan isu tunggakan gaji seperti yang disebut dalam laporan APPI. Mereka menegaskan bahwa kabar tersebut keliru karena persoalan yang terjadi bukan terkait gaji pemain.
Persija menjelaskan bahwa kewajiban tersebut berkaitan dengan bonus penampilan salah satu pemain. Namun, manajemen Macan Kemayoran tidak mengungkapkan identitas pemain yang dimaksud.
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