Shin Tae-yong Ajak The Jakmania dan Bonek Jaga Sportivitas Jelang Persija vs Persebaya

JawaPos.com - Shin Tae-yong mengajak The Jakmania dan Bonek menjaga kondusivitas menjelang pertandingan Persija Jakarta kontra Persebaya Surabaya dalam pekan kesembilan Super League 2026/2027.

Pelatih dengan inisial STY itu berharap duel yang mempertemukan dua tim besar tersebut berjalan aman dan lancar tanpa diwarnai aksi kekerasan antarsuporter.

Persija dijadwalkan menjamu Persebaya di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026) pukul 19.00 WIB. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga big match yang tersaji pada pekan kesembilan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia tersebut.

Duel klasik ini diprediksi berlangsung dengan atmosfer meriah mengingat kedua tim memiliki basis suporter yang besar. Terlebih, sekitar 3.000 Bonek dikabarkan bakal hadir langsung di JIS untuk mendukung Persebaya dalam laga tandang tersebut.

Tingginya antusiasme suporter kedua kesebelasan membuat Shin Tae-yong berharap semua pihak bisa menjaga sikap. Apalagi, Persija sebelumnya telah menerima sanksi larangan kehadiran suporter tandang akibat kericuhan yang terjadi saat menghadapi Persita Tangerang.

Shin Tae-yong mengakui memahami besarnya kecintaan suporter terhadap klub kebanggaan mereka. Namun, ia menegaskan bahwa fanatisme tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan kekerasan yang dapat merugikan banyak pihak.

“Sebenarnya ketika saya masih menjadi pelatih tim nasional, masalah besar (kericuhan) seperti itu belum terlihat sehingga saya tidak terlalu memberikan perhatian. Namun, ketika menjadi pelatih klub di liga, saya melihat betapa fanatiknya para suporter. Saya tentu sangat berterima kasih atas antusiasme mereka, tetapi kekerasan sama sekali tidak boleh terjadi,” kata Shin Tae-yong, dikutip Sabtu (7/11).

“Saya memohon dengan sungguh-sungguh agar ke depannya tidak ada lagi budaya mendukung tim yang disertai tindakan kekerasan, siapa pun pelakunya. Dalam hal ini, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, harus memberikan sanksi yang sangat tegas,” lanjutnya.

Eks pelatih Timnas Indonesia mengingatkan bahwa stadion seharusnya menjadi tempat bagi suporter untuk menikmati pertandingan dan memberikan dukungan kepada tim kesayangannya. Menurutnya, tindakan kekerasan antarsuporter bertentangan dengan nila-nilai olahraga.

“Stadion merupakan tempat yang sakral bagi olahraga. Orang-orang datang untuk memberikan dukungan kepada timnya, tetapi justru melukai dan mencederai orang lain. Bahkan, ada yang terlibat bentrokan hingga berkelahi. Hal seperti itu sama sekali tidak sesuai dengan semangat sportivitas,” terang dia.