Adhyaksa FC Bekasi Resmi Berpisah dengan Widyantoro, Semen Padang Punya Kans Raih Kemenangan

JawaPos.com - Semen Padang punya kans besar memetik hasil bagus saat menjamu Adhyaksa FC Bekasi dalam lanjutan Championship 2026/2027. Prediksi itu tak lepas dari pergantian pelatih kepala di kubu lawan.

Ya, manajemen Adhyaksa FC Bekasi resmi memutus kerja sama dengan pelatih kepala Widyantoro menyusul rentetan hasil minor yang dialami klub di awal Kompetisi Championship musim ini. Keputusan ini diumumkan langsung melalui akun media sosial resmi klub pada Jumat (6/11) atau hanya dua hari setelah kekalahan telak tim di ajang I.League Cup 2026/2027.

Dalam unggahan resminya, pihak manajemen menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi yang telah diberikan oleh juru taktik asal Magelang tersebut selama memimpin tim.

"Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan kebersamaan yang telah diberikan untuk Adhyaksa FC Bekasi. Setelah tiga musim bersama, begitu banyak cerita, pengalaman, dan momen yang telah dilalui," tulis pernyataan resmi klub.

Keputusan pemecatan ini tidak lepas dari performa Adhyaksa FC yang merosot tajam di awal musim kompetisi 2026/2027, baik di kancah liga maupun turnamen domestik.

Adhyaksa FC mengawali kompetisi Grup A Championship 2026/2027 dengan terseok-seok dan gagal meraih satu pun poin penuh dalam empat laga pembuka. Meski sempat memutus tren buruk pada pekan kelima dengan melibas PSGC Ciamis 4-0 di Stadion Patriot Candrabhaga, performa mereka kembali melandai.

Dua hasil imbang 1-1 beruntun melawan Sumsel United FC (24/10) dan PSPS Pekanbaru (31/10) membuat tim kini tertahan di peringkat kedelapan klasemen sementara dengan koleksi tujuh poin.

Puncak kesabaran manajemen tampaknya habis setelah laga perdana Grup D Wilayah Barat I.league Cup 2026/2027 pada Rabu (4/11). Bertandang ke Stadion Jatidiri, Semarang, Adhyaksa FC Bekasi dihajar habis-habisan oleh tim kasta tertinggi, Java United FC, dengan skor telak 0-5. Rapuhnya lini pertahanan dalam mengantisipasi skema bola mati menjadi sorotan tajam dalam laga tersebut.