Matheus Lagoa Masih Cedera, Jadwal Padat Persebaya Masih Menjadi Tantangan

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menghadapi tantangan menjaga kebugaran pemain menjelang lawatan ke markas Persija Jakarta di pekan kesembilan Super League 2026/2027.

Padatnya pertandingan membuat tim pelatih harus lebih cermat mengatur pemulihan sebelum menentukan komposisi pemain, termasuk menentukan nasib Matheus Lagoa.

Persebaya dijadwalkan menghadapi Persija di Jakarta International Stadium, Sabtu (7/11) malam. Laga tersebut berlangsung setelah Persebaya menjalani sejumlah laga dalam rentang waktu berdekatan, termasuk pertandingan I.League Cup 2026/2027.

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, mengakui waktu persiapan yang tersedia sangat terbatas. Kini, fokus utama tim saat ini adalah mengembalikan kondisi fisik pemain sebelum menjalani pertandingan berikutnya.

"Kami bermain pada tanggal 20, 23, dan 30, lalu ada pertandingan Piala Liga pada tanggal 3, dan sekarang kami akan bermain lagi pada tanggal 7. Sayangnya, kami tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan ini," ujar pelatih asal Portugal itu.

"Kami berupaya melakukan pemulihan, dan setelah sesi latihan, kami akan melihat pemain mana yang paling siap baik secara fisik, mental, maupun taktis untuk menghadapi pertandingan," imbuhnya.

Sementara itu di tengah upaya menyiapkan skuad, Persebaya juga mendapat kabar kurang baik terkait kondisi Mateus Lagoa. Pemain asal Brasil tersebut mengalami cedera sehingga belum dapat dipastikan kapan kembali memperkuat Green Force.

"Dia cedera. Saya bukan dokter yang bisa saya katakan, dia memang cedera. Kita lihat saja dalam beberapa hari atau minggu ke depan apakah dia bisa membantu kami," kata Bernardo Tavares.