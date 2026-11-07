Prediksi Skor Persija vs Persebaya di Super League: Macan Kemayoran Terkam Green Force di JIS

Persija Jakarta menghadapi PSMS Medan pada laga pertama Grup A League Cup 2026/2027. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Duel seru antara Persija Jakarta kontra Persebaya Surabaya bakal tersaji dalam pertandingan pekan kesembilan Super League 2026/2027. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- berpeluang memetik kemenangan dalam laga tersebut.
Persija akan menjamu Persebaya di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11) pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini diperkirakan akan berlangsung menarik, lantaran kedua tim mengusung misi yang sama yakni kembali ke jalur kemenangan.
Persija datang ke pertandingan ini dengan hasil kekalahan 1-2 dari Dewa United pada pekan kedelapan Super League 2026/2027. Sementara Persebaya ditahan imbang Persijap Jepara dengan skor 1-1.
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Bagi Persija, kemenangan wajib mereka raih saat menjamu Persebaya. Pasalnya, Macan Kemayoran saat ini merosot ke posisi ketiga setelah Dewa United dan Madura United kompak meraih kemenangan pada laga pekan kesembilan.
Saat ini, Dewa United memimpin klasemen dengan koleksi 20 poin diikuti Madura United 19 poin. Sedangkan Persija yang belum memainkan pertandingan pekan kesembilan menempati posisi ketiga dengan 18 poin.
Karena itu, tidak ada cara lain bagi Persija selain mengunci kemenangan atas Persebaya jika ingin merebut kembali posisi puncak klasemen sementara. Macan Kemayoran pun memiliki peluang cukup terbuka karena bermain di hadapan pendukung sendiri.
“Karena ini adalah pertandingan kandang kami, dengan pemikiran bahwa bagaimanapun kami harus bermain baik dan menang. Bisa dikatakan bahwa para pemain kami semuanya telah mempersiapkan diri dengan sangat keras dan baik,” kata Pelatih Persija, Shin Tae-yong, dalam konferensi pers jelang pertandingan menghadapi Persebaya, Jumat (6/11/2026.
Di sisi lain, Persebaya datang ke Jakarta dengan kondisi negatif. Sebab, setelah ditahan imbang Persijap, tim berjuluk Green Force itu harus menelan kekalahan 2-3 dari Kendal Tornado FC di ajang League Cup 2026/2027.
Kekalahan tersebut terbilang cukup mengejutkan, mengingat Green Force memiliki kualitas skuad yang lebih bagus dibanding Kendal Tornado FC. Namun, tim kasta kedua tersebut berhasil membuat kejutan dengan menumbangkan Persebaya.
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