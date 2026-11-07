Jelang Lawan Persija, Yuran Fernandes Bawa Kabar Baik untuk Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Bek Persebaya Surabaya, Yuran Fernandes, memastikan kondisinya sudah kembali prima menjelang pertandingan melawan Persija Jakarta. Pemain asal Tanjung Verde tersebut mengaku siap tampil maksimal dan mengawal lini belakang Green Force dalam duel pekan kesembilan Super League 2026/27.

Persebaya akan bertandang ke Jakarta International Stadium (JIS) untuk menghadapi Persija pada Sabtu (7/11) malam WIB. Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi Bajul Ijo yang ingin mendapatkan hasil positif setelah melalui beberapa laga dengan hasil kurang memuaskan.

Yuran menyambut pertandingan tersebut dengan penuh antusias. Ia merasa kondisinya sudah pulih sepenuhnya dan tidak memiliki kendala untuk menghadapi salah satu tim kuat di kompetisi musim ini.

Menurutnya, pertandingan melawan Persija selalu menghadirkan tantangan tersendiri. Apalagi, duel kedua tim diperkirakan berlangsung ketat karena sama-sama membutuhkan hasil maksimal.

"Saya merasa kondisi saya sudah 100 persen dan siap menghadapi pertandingan besok. Ini akan menjadi laga yang bagus sekaligus pertandingan besar. Saya tahu para pemain menyukai tantangan seperti ini. Jadi, menurut saya, kami sudah siap untuk bertanding," tutur Yuran dalam konferensi pers, Jumat (6/11).

Meski begitu, persiapan Persebaya menuju pertandingan ini tidak berjalan dengan waktu yang cukup panjang. Jadwal padat membuat tim harus pintar mengatur kondisi fisik setelah sebelumnya menjalani pertandingan melawan Persijap Jepara di Super League dan Kendal Tornado FC dalam ajang I.League Cup 2026/27.

Situasi tersebut membuat proses pemulihan menjadi salah satu perhatian utama tim pelatih. Yuran menyebut seluruh pemain berusaha memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mengembalikan kebugaran sebelum menghadapi Persija.

"Kami memang tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan ini. Fokus kami adalah memulihkan kondisi pemain agar bisa tampil maksimal," ujarnya.