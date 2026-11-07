Persebaya Punya Lini Pertahanan Terbaik, Shin Tae-yong Minta Persija Jakarta Tetap Waspada

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong (STY) menyiapkan tiga pemain asing, Kyohei Yoshino, Kwon Chang-hoon, dan Kerim Memija, untuk menghadapi Piala Liga 2026.. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta bertekad kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27.
Bermain di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11) pukul 19.00 WIB, Macan Kemayoran ingin memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah untuk mengamankan tiga poin.
Persija membutuhkan hasil positif setelah gagal mendapatkan hasil maksimal pada pertandingan sebelumnya. Karena itu, laga melawan Persebaya menjadi kesempatan penting bagi tim ibu kota untuk memperbaiki catatan sekaligus menjaga persaingan di papan klasemen.
Pelatih Persija, Shin Tae-yong, memastikan timnya sudah menjalani persiapan dengan baik menjelang pertandingan tersebut. Beberapa aspek permainan menjadi perhatian tim pelatih, terutama koordinasi antarlini agar para pemain bisa tampil lebih kompak dan mengendalikan jalannya pertandingan.
Selain memperkuat organisasi permainan, efektivitas penyelesaian akhir juga menjadi pekerjaan yang perlu diperhatikan. Persija diharapkan mampu memanfaatkan peluang dengan lebih baik, mengingat Persebaya memiliki pertahanan yang cukup sulit ditembus.
Hingga pekan kedelapan, Persebaya tercatat sebagai salah satu tim dengan pertahanan terbaik di kompetisi. Bajul Ijo baru kebobolan tujuh gol. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan Persija yang sudah kemasukan delapan gol.
Catatan itu menjadi perhatian tersendiri bagi tuan rumah. Persija perlu menemukan cara untuk membongkar pertahanan lawan sekaligus menjaga keseimbangan permainan agar tidak memberikan ruang bagi Persebaya untuk mengembangkan serangan.
Shin Tae-yong menegaskan bahwa bermain di kandang sendiri harus menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Dia ingin Persija menunjukkan keseriusan sejak awal pertandingan dan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan.
“Karena ini adalah pertandingan kandang, bagaimana pun caranya kami harus berusaha dengan baik dan menang, itulah pemikiran kami. Anda bisa melihat bahwa para pemain kami telah mempersiapkan diri dengan sangat baik dan bekerja keras,” ujar Shin dalam konferensi pers menjelang pertandingan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022