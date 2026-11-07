Persebaya Punya Lini Pertahanan Terbaik, Shin Tae-yong Minta Persija Jakarta Tetap Waspada

JawaPos.com - Persija Jakarta bertekad kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27.

Bermain di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11) pukul 19.00 WIB, Macan Kemayoran ingin memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah untuk mengamankan tiga poin.

Persija membutuhkan hasil positif setelah gagal mendapatkan hasil maksimal pada pertandingan sebelumnya. Karena itu, laga melawan Persebaya menjadi kesempatan penting bagi tim ibu kota untuk memperbaiki catatan sekaligus menjaga persaingan di papan klasemen.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, memastikan timnya sudah menjalani persiapan dengan baik menjelang pertandingan tersebut. Beberapa aspek permainan menjadi perhatian tim pelatih, terutama koordinasi antarlini agar para pemain bisa tampil lebih kompak dan mengendalikan jalannya pertandingan.

Selain memperkuat organisasi permainan, efektivitas penyelesaian akhir juga menjadi pekerjaan yang perlu diperhatikan. Persija diharapkan mampu memanfaatkan peluang dengan lebih baik, mengingat Persebaya memiliki pertahanan yang cukup sulit ditembus.

Hingga pekan kedelapan, Persebaya tercatat sebagai salah satu tim dengan pertahanan terbaik di kompetisi. Bajul Ijo baru kebobolan tujuh gol. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan Persija yang sudah kemasukan delapan gol.

Catatan itu menjadi perhatian tersendiri bagi tuan rumah. Persija perlu menemukan cara untuk membongkar pertahanan lawan sekaligus menjaga keseimbangan permainan agar tidak memberikan ruang bagi Persebaya untuk mengembangkan serangan.

Shin Tae-yong menegaskan bahwa bermain di kandang sendiri harus menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Dia ingin Persija menunjukkan keseriusan sejak awal pertandingan dan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan.