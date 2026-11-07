Madura United Tak Terbendung di Kandang, Arema FC Jadi Korban Terbaru Laskar Sape Kerrab

JawaPos.com - Madura United FC berhasil mengamankan kemenangan meyakinkan saat menjamu Arema FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27. Bermain di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11) malam, Laskar Sape Kerrab menang telak dengan skor 3-0.

Hasil tersebut terasa spesial bagi Madura United. Selain berhasil memenangi Derby Jawa Timur pertama mereka musim ini, kemenangan atas Arema FC juga memperpanjang catatan positif di kandang sendiri.

Tiga gol kemenangan tuan rumah tercipta melalui permainan yang cukup efektif sepanjang pertandingan. Mendonca dan Dimitar Mitkov lebih dahulu membawa Madura United unggul pada babak pertama. Sementara itu, Gali Freitas memastikan kemenangan tuan rumah lewat gol yang dicetak menjelang pertandingan berakhir.

Pelatih Madura United, Jose Gomes, mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Dia menilai kemenangan tersebut merupakan hasil dari perjuangan seluruh anggota tim, terlebih Arema FC bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan.

"Terima kasih kepada pemain. Mereka telah bekerja keras sekali malam ini, karena lawan kami sangat kuat," ujar Jose Gomes dalam konferensi pers setelah pertandingan.

Kemenangan ini sekaligus memperlihatkan betapa sulitnya tim tamu membawa pulang poin dari Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Hingga pekan kesembilan, Madura United masih menjaga rekor tidak terkalahkan saat bermain di hadapan pendukung sendiri.

Catatan apik tersebut dimulai ketika Madura United mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-0. Laskar Sape Kerrab kemudian melanjutkan tren positif dengan menundukkan PSIM Yogyakarta 2-1.

Meski sempat kehilangan poin setelah bermain imbang 3-3 melawan Bhayangkara Lampung FC, Madura United mampu kembali ke jalur kemenangan. Persib Bandung menjadi tim berikutnya yang harus mengakui keunggulan tuan rumah setelah kalah tipis 0-1.