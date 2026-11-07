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Penulis: Andika Rachmansyah
Sabtu, 7 November 2026 | 14.52 WIB

Head to Head Persija vs Persebaya: Sama Kuat di Lima Duel Terakhir!

Persija Jakarta menjamu Persebaya Surabaya pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di JIS, Sabtu (7/11/2026). (Persija) - Image

Persija Jakarta menjamu Persebaya Surabaya pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di JIS, Sabtu (7/11/2026). (Persija)

JawaPos.com - Duel seru antara Persija Jakarta kontra Persebaya Surabaya bakal tersaji dalam laga pekan kesembilan Super League 2026/2027. Pertandingan diperkirakan bakal berjalan menarik, apalagi kedua tim memiliki rekor pertemuan yang sama kuat.

Persija akan menjamu Persebaya di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Sabtu (7/11) pukul 19.00 WIB. Pertandingan tersebut menjadi salah satu big match yang tersaji di pekan kesembilan Super League 2026/2027.

Jika berhasil mengatasi sang tamu, Persija akan merebut kembali takhta klasemen sementara Super League musim ini. Tiga poin akan membawa tim berjuluk Macan Kemayoran menyalip Madura United dan Dewa United yang kompak menang atas lawannya masing-masing pada laga yang berlangsung pada Jumat (6/11).

Namun demikian, Persebaya bukan tim yang patut dipandang remeh meski duduk di papan tengah klasemen. Tim berjuluk Bajul Ijo tersebut tergolong sulit dikalahkan.

Musim ini, Persebaya baru sekali menderita kekalahan dalam delapan laga Super League, empat laga lain berakhir imbang dan tiga lainnya berhasil dimenangkan. Oleh karena itu, tim yang juga dijuluki Green Force ini dipastikan tidak akan membuat kubu tuan rumah tidur nyenyak.

Terlebih lagi, Persija baru saja gagal meraih kemenangan atas PSMS Medan di laga I. League Cup 2026/2027 pada Selasa (3/11) lalu. Skor imbang 1-1 dengan tim penghuni Championship tersebut tentu menjadi alarm bagi Macan Kemayoran.

Catatan menarik lainnya terdapat pada rekor kandang Persija jika bermain di JIS. Persija memang memiliki rekor 14 laga tanpa kekalahan jika memainkan laga kandang di stadion berkapasitas 82 ribu kursi tersebut.

Namun begitu, tim ibu kota terbilang sulit menang jika bermain di stadion yang berlokasi di JIS. Sebagai gambaran, Persija melakoni laga kandang di JIS sebanyak tujuh kali pada musim lalu, dengan catatan tiga kali menang dan empat kali imbang.

Sementara di musim ini, Alexander Jeremejeff dan kolega baru sekali merasakan rumput JIS, tepatnya pada kemenangan 2-1 atas Persik Kediri pekan lalu, Senin (28/10). Oleh sebab itu, Persija sama sekali tidak boleh lengah pada laga nanti.

Editor: Banu Adikara
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