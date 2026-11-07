Persebaya dalam Kondisi Negatif, Shin Tae-yong Minta Persija Tidak Lengah

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengakui bahwa Persebaya Surabaya tidak dalam situasi yang ideal jelang menghadapi tim asuhannya pada pertandingan pekan kesembilan Super League 2026/2027. Namun, ia meminta Witan Sulaeman dan kawan-kawan untuk tidak lengah dan mengerahkan segalanya demi meraih kemenangan.

Persija akan menjamu Persebaya di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026) pukul 19.00 WIB. Macan Kemayoran -julukan Persija- lebih diuntungkan karena bermain di hadapan pendukung sendiri.

Selain itu, Persebaya juga datang ke Jakarta dengan kondisi negatif. Tim berjuluk Green Force itu ditahan tim juru kunci Persijap Jepara dengan skor 1-1 pada laga pekan kedelapan Super League 2026/2027.

Kemudian, Persebaya juga menelan kekalahan pahit dari Kendal Tornado FC dengan skor 2-3 pada laga pertama fase grup League Cup 2026/2027. Kekalahan dari klub kasta kedua tersebut mendapat sorotan tajam dari para suporter Green Force.

Menanggapi situasi Persebaya, Shin Tae-yong tidak menampik bahwa pasukan Bernardo Tavares memang datang dengan kondisi yang tidak ideal. Akan tetapi, skuad Green Force tetap merupakan tim yang kuat dan patut diwaspadai.

“Saya juga melihat Persebaya Surabaya memang sedang tidak berada dalam situasi yang cukup baik,” ucap Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang pertandingan, dikutip Sabtu (7/11/2026).

“Namun, menurut saya, setiap tim merupakan tim yang kuat sehingga kami tidak boleh lengah dan harus tetap memberikan yang terbaik,” lanjutnya.

Shin Tae-yong meminta anak asuhnya untuk tidak lengah dan anggap remeh Persebaya. Eks pelatih Timnas Indonesia itu meminta para pemain Persija tampil semaksimal mungkin demi kembali ke jalur kemenangan.