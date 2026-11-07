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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 7 November 2026 | 14.46 WIB

Isenmulang Kalteng FC Dibayangi Tren Buruk, Mundari Karya Fokus Pulihkan Mental Pemain

Persib Bandung vs Isenmulang Kalteng FC Modou Manneh pada pertandingan lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (1/11/2026). (Taofik Ahmad Hidayat/ Radar Bandung) - Image

Persib Bandung vs Isenmulang Kalteng FC Modou Manneh pada pertandingan lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (1/11/2026). (Taofik Ahmad Hidayat/ Radar Bandung)

JawaPos.com - Pelatih Kepala Isenmulang Kalteng FC, Mundari Karya, memberikan perhatian khusus terhadap kondisi mental para pemain menjelang pertandingan melawan Persita Tangerang. Ia berharap anak asuhnya bisa segera bangkit setelah mengalami kekalahan telak dari Persib Bandung pada laga sebelumnya.

Isenmulang Kalteng FC akan bertandang ke markas Persita dalam lanjutan pekan kesembilan BRI Super League 2026/27. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (7/11) pukul 19.00 WIB.

Laga ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim berjuluk Isenmulang tersebut. Mereka masih berada di peringkat ke-17 klasemen sementara dengan koleksi tiga poin. Situasi semakin sulit setelah menelan kekalahan 0-4 dari Persib Bandung pada pertandingan terakhir.

Dengan waktu persiapan yang cukup terbatas, Mundari mengakui timnya belum memiliki banyak kesempatan untuk melakukan pembenahan. Meski demikian, evaluasi tetap dilakukan, terutama untuk mengembalikan kepercayaan diri pemain.

Menurutnya, kekalahan dengan skor besar bisa memengaruhi mentalitas bertanding. Karena itu, dalam waktu persiapan yang hanya sekitar dua hari, ia lebih mengutamakan pemulihan kondisi psikologis para pemain.

Mundari berharap timnya bisa tampil lebih baik dan menjalankan rencana permainan yang telah disiapkan saat menghadapi Persita.

Tantangan Isenmulang semakin berat karena Persita sedang berada dalam performa positif. Hingga pekan kedelapan, Pendekar Cisadane menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan. Mereka mengoleksi empat kemenangan dan tiga hasil imbang.

Pada pertandingan terakhir, Persita juga tampil meyakinkan setelah mengalahkan Persik Kediri dengan skor 5-1.

Selain memperbaiki mental pemain, Mundari turut menyoroti produktivitas gol Isenmulang yang masih menjadi persoalan. Sepanjang kompetisi musim ini, mereka baru mampu mencetak tiga gol.

Editor: Banu Adikara
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