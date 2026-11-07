Carlos Pena Minta Persita Tampil Maksimal saat Menjamu Isenmulang Kalteng FC

JawaPos.com - Persita Tangerang bertekad melanjutkan tren positif saat menjamu Isenmulang Kalteng FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (7/11) malam.

Pelatih Persita, Carlos Pena, menyadari pertandingan ini tidak akan berjalan mudah. Meski bermain di kandang sendiri, Pendekar Cisadane tetap dituntut menunjukkan performa terbaik untuk mengamankan tiga poin.

Persita datang dengan persiapan yang cukup menantang lantaran harus menjalani jadwal padat. Sebelum menghadapi Isenmulang Kalteng FC, mereka lebih dahulu tampil di ajang I.League Cup 2026/27 melawan Dewa United FC pada Selasa (3/11).

Kondisi tersebut membuat tim pelatih perlu mengatur kebugaran pemain agar seluruh anggota skuad tetap siap menghadapi pertandingan berikutnya. Namun, Carlos Pena memastikan persiapan berjalan sesuai rencana.

"Kemarin dan hari ini, kami bisa melakukan persiapan dan berlatih dengan fokus penuh menghadapi Isenmulang Kalteng FC," ujar Pena dalam konferensi pers.

Pelatih asal Spanyol itu menilai pertandingan melawan Isenmulang Kalteng FC menjadi kesempatan penting bagi Persita untuk mendapatkan tambahan tiga poin. Karena itu, ia meminta anak asuhnya tidak meremehkan lawan dan tetap menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan.

Menurut Pena, setiap pertandingan di kompetisi musim ini memiliki tantangan tersendiri. Persita harus mampu memperlihatkan kualitas permainan terbaik apabila ingin mengakhiri laga dengan kemenangan.

Gelandang Persita, Tyronne Del Pino, juga memiliki pandangan yang sama. Ia menyebut seluruh pemain telah menjalani persiapan sepanjang pekan dan memahami tantangan yang akan dihadapi.