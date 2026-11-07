Juan Cortes Minta Persijap Fokus Penuh, Targetkan Kemenangan Saat Melawan Garudayaksa FC

JawaPos.com - Persijap Jepara bertekad mengakhiri puasa kemenangan saat menjamu Garudayaksa FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (7/11) malam, dengan jadwal kick-off pukul 19.00 WIB.

Laskar Kalinyamat memiliki modal cukup baik setelah mulai menunjukkan perkembangan dalam dua pertandingan terakhir. Setelah melewati periode sulit dengan enam kekalahan beruntun pada awal musim, Persijap akhirnya mampu meraih dua hasil imbang secara berturut-turut.

Hasil tersebut didapat ketika bermain imbang 1-1 melawan Java United FC di kandang sendiri dan kembali meraih skor serupa saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya.

Meski belum berhasil mendapatkan kemenangan, tambahan dua poin tersebut menjadi sinyal positif bagi Persijap untuk memperbaiki performa. Kini, tim asal Jepara itu ingin melanjutkan tren tersebut dengan memburu tiga poin pertama di kompetisi musim ini.

Pelatih Persijap Jepara, Juan Cortes, menyebut pertandingan melawan Garudayaksa FC memiliki arti penting bagi timnya. Dia memastikan persiapan sudah dilakukan setelah Persijap menjalani pertandingan I.League Cup 2026/27 pada Selasa (3/11) lalu.

Dalam pertandingan tersebut, tim pelatih memberikan kesempatan bermain kepada sejumlah pemain yang sebelumnya minim menit bermain di BRI Super League.

"Setelah menjalani laga di I.League Cup 2026/27 dengan memberikan menit bermain untuk para pemain yang kurang mendapat kesempatan di Super League, kami sudah melakukan persiapan untuk menghadapi Garudayaksa FC. Laga ini sangat penting bagi Persijap," ujar Juan Cortes dalam konferensi pers, Jumat (6/11).

Pelatih asal Spanyol itu menyadari Garudayaksa FC bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Meski demikian, bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi tambahan motivasi bagi Persijap untuk mengamankan hasil maksimal.