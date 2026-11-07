Hadapi Persis Solo, Muhammad Yudha Tegaskan Persiba Balikpapan Tak Datang untuk Kalah

JawaPos.com - Persiba Balikpapan membawa tekad untuk bangkit saat menghadapi Persis Solo pada pekan kesembilan Pegadaian Championship 2026/27. Pemain Beruang Madu, Muhammad Yudha, menegaskan seluruh anggota tim siap bekerja keras demi mendapatkan hasil positif dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (7/11) malam.

Persiba membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara Grup Timur. Situasi mereka saat ini belum menguntungkan karena masih harus menanggung sanksi pengurangan satu poin. Karena itu, pertandingan melawan Persis menjadi kesempatan bagi Beruang Madu untuk mulai memperbaiki keadaan.

Yudha memastikan persiapan tim berjalan dengan baik menjelang pertandingan tersebut. Dia menyebut para pemain sudah mendapatkan materi latihan dan arahan taktikal dari tim pelatih yang dipimpin Ega Raka Galih.

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Menurutnya, seluruh pemain berusaha memahami instruksi yang diberikan agar bisa menjalankannya dengan baik ketika pertandingan berlangsung. Disiplin dalam menerapkan strategi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan Persiba saat menghadapi tuan rumah.

"Untuk persiapan, saya dan teman-teman sudah diberi materi latihan oleh coach agar selalu tampil maksimal, baik dalam sesi latihan maupun di pertandingan sesungguhnya besok," kata Yudha dalam sesi jumpa pers prapertandingan di Solo, Jumat (6/11).

Pemain muda tersebut juga menyadari bahwa menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan bukan perkara mudah. Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, Laskar Sambernyawa tentu ingin memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah untuk mengamankan poin penuh.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak membuat Yudha dan rekan-rekannya kehilangan kepercayaan diri. Persiba justru ingin menjadikan pertandingan ini sebagai momentum untuk menunjukkan perkembangan tim sekaligus mengakhiri hasil kurang memuaskan yang berdampak pada posisi mereka di klasemen.

Yudha menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi yang sama untuk memberikan penampilan terbaik. Kerja keras dan kekompakan tim diharapkan bisa membantu Persiba mengimbangi permainan tuan rumah.