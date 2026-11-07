Dedy Gusmawan Soroti Lini Belakang Persis Solo Jelang Duel Kontra Persiba

JawaPos.com - Persis Solo bertekad mengakhiri tren kurang memuaskan saat menjamu Persiba Balikpapan pada pekan kesembilan Pegadaian Championship 2026/27. Laga yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (7/11) pukul 19.00 WIB tersebut menjadi kesempatan bagi Laskar Sambernyawa untuk kembali meraih hasil positif.

Caretaker Persis Solo, Dedy Gusmawan, memastikan timnya tetap dalam kondisi siap meski hanya memiliki waktu persiapan yang cukup singkat. Ia melihat para pemain menunjukkan antusiasme tinggi selama menjalani sesi latihan menjelang pertandingan.

Menurut Dedy, padatnya jadwal pertandingan tidak mengurangi semangat anak asuhnya. Ia justru menilai para pemain memiliki motivasi besar untuk memberikan penampilan terbaik di hadapan pendukung sendiri.

"Persiapan kita walaupun jeda laga singkat tapi kemarin dalam latihan pemain menunjukkan mereka tidak lelah. Dan saya melihat antusias pemain untuk pertandingan tinggi dan besok bisa melakukan yang terbaik," ujar Dedy dalam sesi konferensi pers, Jumat (6/11).

Dedy tidak menampik bahwa hasil yang diperoleh Persis dalam beberapa pertandingan terakhir belum sesuai harapan. Setelah menghadapi PSBS Biak, timnya memang mengalami kesulitan untuk kembali mendapatkan kemenangan.

Meski demikian, ia melihat masih ada perkembangan dalam permainan tim. Hal tersebut menjadi salah satu modal penting bagi Persis untuk menghadapi Persiba Balikpapan.

Dedy berharap para pemain mampu menerapkan seluruh instruksi yang telah diberikan selama latihan. Menurutnya, tekad dan semangat para pemain harus dibarengi dengan kedisiplinan dalam menjalankan strategi di lapangan.

Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus adalah konsentrasi pada menit-menit awal pertandingan. Dedy menilai Persis masih memiliki persoalan dalam menjaga fokus, seperti yang terlihat ketika menghadapi Barito Putera dan Persik Kediri.