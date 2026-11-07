Persiba Balikpapan Tak Gentar Hadapi Persis Solo, Ega Raka Galih Targetkan Curi Poin

Persiba Balikpapan saat menghadapi Deltras FC. (I.League)

JawaPos.com - Persiba Balikpapan membawa misi penting saat bertandang ke markas Persis Solo pada pekan kesembilan Pegadaian Championship 2026/27. Beruang Madu bertekad tampil maksimal demi meraih poin dan memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (7/11). Persiba datang dengan kondisi yang belum ideal karena masih terpuruk di dasar klasemen dengan koleksi minus satu poin. Situasi tersebut membuat laga melawan Persis menjadi kesempatan penting bagi tim asal Balikpapan untuk mulai bangkit.

Pelatih Persiba Balikpapan, Ega Raka Galih, menyadari timnya akan menghadapi lawan yang tidak mudah. Persis memiliki pengalaman bermain di kompetisi kasta tertinggi musim lalu dan diperkuat sejumlah pemain yang sudah memiliki jam terbang tinggi.

Meski demikian, Ega memastikan anak asuhnya tidak akan datang ke Solo hanya untuk bertahan. Persiba siap memberikan perlawanan dan berusaha membawa pulang poin dari Stadion Manahan.

"Secara pribadi dan tim, kami respek dengan Persis Solo. Mereka tim Super League musim lalu dan saat ini sama-sama berada di Grup Timur. Persis tim besar yang dihuni pemain-pemain berpengalaman eks Super League. Namun, kami pastikan Persiba akan tampil all out untuk mencuri poin besok," kata Ega dalam konferensi pers jelang pertandingan, Jumat (6/11).

Persiapan Persiba menghadapi pertandingan ini juga tidak berjalan mudah. Jadwal yang cukup padat membuat tim pelatih harus mengatur waktu pemulihan pemain dengan cermat. Dalam 10 hari terakhir, Persiba telah menjalani tiga pertandingan, termasuk menghadapi PSBS Biak dan Bali United FC di ajang I.League Cup 2026/27.

Jarak pertandingan yang berdekatan membuat Persiba hanya memiliki waktu sekitar dua hari untuk mempersiapkan diri setelah menghadapi Bali United. Karena itu, Ega berharap para pemain tetap mampu menjalankan strategi yang sudah disiapkan selama sesi latihan sebelumnya.

"Persiapan kami tidak banyak karena Rabu kemarin baru saja bertanding melawan Bali United di ajang piala. Jeda menuju laga besok praktis hanya dua hari. Simulasi taktikal sudah kami matangkan setelah laga lawan Biak dan sebelum Bali United. Saya sangat berharap para pemain disiplin menerapkan apa yang sudah kita skenariokan dalam latihan," jelasnya.