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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 7 November 2026 | 14.19 WIB

Prediksi Semen Padang vs Adhyaksa FC: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Ketiga Beruntun

Semen Padang harus puas berbagi poin dengan PSMS Medan dalam laga dramatis pada pekan keenam Championship 2026/2027. (Dok. Instagram/@official_psmsmedan) - Image

Semen Padang harus puas berbagi poin dengan PSMS Medan dalam laga dramatis pada pekan keenam Championship 2026/2027. (Dok. Instagram/@official_psmsmedan)

JawaPos.com - Semen Padang FC akan menghadapi Adhyaksa FC Bekasi dalam lanjutan pekan kesembilan Championship 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (8/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Laga tersebut menjadi pertemuan pertama bagi kedua tim sepanjang sejarah kompetisi. Karena belum memiliki catatan head to head, pertandingan kali ini diprediksi berlangsung menarik. Semen Padang dan Adhyaksa FC sama-sama memiliki kepentingan untuk mengamankan poin, meski datang dengan modal yang sedikit berbeda.

Semen Padang memiliki peluang untuk melanjutkan tren positif setelah berhasil meraih dua kemenangan beruntun. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Kabau Sirah untuk kembali mendapatkan hasil maksimal sekaligus menjaga konsistensi permainan.

Kemenangan pertama dalam rangkaian tersebut diraih saat menghadapi Persiku Kudus pada 24 Oktober 2026. Semen Padang berhasil membawa pulang tiga poin setelah menang dengan skor 2-1.

Tren positif itu berlanjut ketika menjamu Sumsel United pada 30 Oktober 2026. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Kabau Sirah sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0.

Dua hasil tersebut menjadi respons positif setelah Semen Padang sempat melewati periode kurang menyenangkan. Sebelumnya, mereka harus mengakui keunggulan Persikad Depok dengan skor 1-2 dan kalah 0-1 dari PSPS Pekanbaru.

Dalam lima pertandingan terakhir, Semen Padang mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Mereka mampu mencetak lima gol dan kebobolan lima kali.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa performa Kabau Sirah mulai membaik. Namun, mereka tetap perlu menjaga konsentrasi, terutama ketika menghadapi lawan yang memiliki pertahanan cukup solid.

Di sisi lain, Adhyaksa FC datang dengan catatan tidak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir. Tim berjuluk The Young Warriors itu memang belum terlalu sering meraih kemenangan, tetapi konsistensi dalam menghindari kekalahan menjadi modal yang tidak bisa diabaikan.

Editor: Banu Adikara
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